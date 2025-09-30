Hétköznapi ember nemhogy vezetni nem fog soha ilyen autókat, de karnyújtásnyira sem nagyon kerül hozzájuk, maximum egy-egy autókiállításon, vagy még ott sem, mert annyira ritka példányokról van szó.

Szüle Zsoltnak (oktatópilóta és kapitány) viszont olyan szerencséje van, hogy a most következő két autót ő repíthette célba, ugyanis hatalmas teherszállító gépekkel repül, így emberek helyett sokkal érdekesebb rakományokat szokott szállítani.

Az egyik ilyen ritkaság egy Pagani Zonda volt

A karbon karosszériás, kék-fehér színekben pompázó Zonda egy Riviera változat, amely a Zonda 760-as szériáján belül készült. Ennek a sorozatnak az érdekessége, hogy minden megrendelő autója teljesen egyedi igények alapján készül és nincs két egyforma.

A Pagani Zonda M120-as kódú Mercedes V12-es motorja eredetileg 600 lóerőt ad le 6150-es fordulaton, ám a Riviera motorja nem maradt meg ezen a szinten. A 7,3 literes szívómotorból 750 lóerőt hoztak ki, nyomatéka 780 Nm. Végsebessége 350 km/óra, a nulla százas sprintet 2,7 másodperc alatt teljesíti, de a 200 km/óráshoz sem kell több 7 másodpercnél.

Az autó jelenlegi értékét 13 millió dollár környékére becsülik, amely átszámítva 4,3 milliárd forint, ezzel pedig simán bekerülhet a világ tíz legdrágább autója közzé.

A másik egy Zenvo Aurora

A dán Zenvo Automotive 2023-ban mutatta be az Aurora modellt, amelynek neve a az északi fény latin elnevezéséből, az aurora borealisból ered. Az autó szénszálas monocoque vázra épül, amelynek moduláris kialakítása eltérő aerodinamikai jellemzőket tesz lehetővé: a Tur (túraautó) verzió csekély légellenállásának köszönhetően nagy sebességekre képes, míg az Agil (versenyverzió) a nevéhez méltóan jelentős leszorítóerővel támogatja a kanyarsebességeket.

A 6,6 literes, négy apró, gyorsan felpörgő turbóval szerelt V12-es motor 1250 lóerős, és ehhez párosul még a hétfokozatú sebességváltóba integrált, egy vagy két darab 200 lóerős villanymotor. A Tur verzióban ez 2 x 200 lóerőt jelent. Így a rendszerteljesítmény 1450 vagy 1650, modellváltozattól függően. Végsebességük 365 és 450 km/óra, álló helyzetből pedig 2,5 és 2,3 mp alatt gyorsulnak 100 km/órára.

A Zenvo Aurorák ára 3 millió dollár környékén van, amely átszámítva 1 milliárd forint.

