A cikk írásának hetén az ötöslottó főnyereménye 6,5 milliárd forint, szóval itt az ideje, hogy elővegyük az alábbi listát, mert sosem késő nagyot álmodni. Ennyi pénzből a világ 10 legdrágább autójának „olcsóbbik” fele kijönne. Persze nem mindegyik, hanem egy-egy, amelyik éppen tetszik.

Számos forrást átböngészve mindenhonnan ugyanazok az autók köszöntek vissza, amelyből így bizton felállíthatjuk napjaink tíz legdrágább autójának listáját.

10.- Bugatti Divo: 5,8 millió dollár (2,1 milliárd forint)

Mindössze 40 darabot gyártottak a Bugatti Divóból, mellyel a francia manufaktúra 2019-ben rukkolt elő. A sportkupét a Buggati Veyronból és Chironból is jól ismert 8,0 literes, W16-os motorral szerelték, amelyben 1500 lóerő lakozik – ezt a teljesítményt hétsebességes duplakuplungos automata váltó juttatja el a kerekekhez. A 0-100-as sprintet 2,5 másodperc alatt abszolválja, végsebessége 380 km/óra. Azért „csak” ennyi, mert a Chironnal ellentétben nincs benne Top Speed mód, itt ugyanis az élvezetesebb, kényelmesebb vezetésen van a hangsúly a gyártó modellfilozófiája szerint.

Az új ára átszámítva 2,1 milliárd forint volt, de 2022-ben akadt egy példány, amelyet már 4,4 milliárdért kínált egy kereskedő másodkézből az Egyesült Arab Emírségekben.

9.- Pagani Imola Roadster: 6 millió dollár (2,2 milliárd forint)

A luxusórák világából átemelt Grandi Complicazioni néven működő csapat alkotta az Imola Roadstert, amelyből mindössze nyolc darab készül. Az AMG által fejlesztett 6.0 V12-es motor legnagyobb teljesítmény 850 LE (23-mal több, mint az Imola kupéé), a maximális forgatónyomat 1100 Nm. Az Imola Roadster 1260 kilogrammot nyom, de 280 km/óra sebességnél összesen 600 kg, azaz saját tömegének közel a fele préseli még inkább az aszfaltba. Ez az extrém leszorítóerő is hozzájárul ahhoz, hogy az autó 2,2 g pillanatnyi keresztgyorsulásra és lassulásra képes, tartósan pedig 2,0 g-vel tud kanyarodni.

Az autó végsebessége 350 km/óra, a gyorsulási értéket nem adta meg a gyártó.

8.- Pagani Huayra Codalunga: 7,4 millió dollár (2,7 milliárd forint)

A Codalunga (szó szerint hosszú farok) története 2018-ban kezdődött, amikor a Pagani két törzsvásárlója felvetette, hogy kellene valami igazán különleges autót készítenie a gyártónak. A beszélgetést rajzolás, majd intenzív fejlesztés követte. Mindössze öt darab készült a Huayra Codalungából. Az 1280 kilós kupé megkapta a Pagani aktív aerodinamikai csomagját, a V12-es motort pedig 840 lóerősre hangolták, a nyomaték maradt 1100 Nm.

7.- Mercedes-Maybach Exelero: 8 millió dollár (2,9 milliárd forint)

A kétajtós luxuskupé alapjában véve egy prototípus, amelyet a Stola nevű cég készített 2005 májusában. Az autó hossza közel 6 méter, tömege meghaladja a két és fél tonnát. Az Exelero hatalmas méreteiből adódóan mozgatásához hasonlóan nagy méretű motorra volt szükség: a duplaturbós V12-es erőforrást a Mercedes S600-ból emelték át. A motor 700 lóerős, az autó végsebessége pedig 350 km/óra.

A prototípust használták a Cobra 11 egyik epizódjában is. Az autó ezen kívül szerepelt még Jay-Z Lost One című videóklipjében is. Később egy amerikai rapper, Birdman 2011-ben megvásárolta 8 millió dollárért.

6.- Bugatti Centodieci: 9 millió dollár (3,3 milliárd forint)

A kilencvenes években éledező Bugatti ikonikus modellje az EB110 volt, amely az alapító Ettore Bugatti 110. születésnapjának tiszteletére kapta nevét. 2019-ben pedig bemutatták a tisztelgő modell előtt is tisztelgő új verziót, a Chiron alapjaira épített extrém drága, ritka, egyedi Centodieci-t (amely 110-et jelent). Az autóból összesen 10 darab készült.

Mindössze 2,4 másodperc alatt képes elérni a 100 km/órás sebességet, de ugyanilyen döbbenetesen gyorsul tovább. 200-ra 6,1, 300 km/órára 13,1 másodpercig tart eljutni vele. A végsebességet ugyanakkor a Chironhoz képest 380 km/órában korlátozták. A Centodieci 20 kilóval könnyebb a Chironnál. Motorja a Bugattinál megszokott 16 hengeres, négy turbóval pumpált műremek, 1600 lóerővel.

5.- Rolls-Royce Sweptail: 12,8 millió dollár (4,7 milliárd forint)

Ez már az a szint, ahol rég nem elég egy sima Rolls-Royce, annál többet kell mutatni. Amikor a megrendelő teljen egyedi autót szeretne a saját elképzelései alapján, van az a pénz, hogy a patinás brit gyártó készít neki egyet. Az egyedi kreáció alapját a Phantom Coupé adja, tehát alapvetően egy hatalmas kétajtósról van szó, ám ebben az esetben a karosszériához is hozzátettek egy kicsit a megrendelő szájíze szerint. A ’30-as évek modelljeire emlékeztető autót a yachtok hangulatával ötvözték, így az utastérben erdőnyi a fa borítás, valamint az autó teteje több üvegpanelből áll a szabadabb érzés kedvéért.

A motortérben 6,75 literes V12-es duruzsol 460 lóerővel.

4.- Bugatti La Voiture Noire: 16 millió dollár (5,8 millárd forint)

Bugatti La Voiture Noire műalkotásból egyetlen példány készült. A hűtőmaszkot 3D nyomtatással készítették, majd minden egyes kis elemét kézzel csiszolták tökéletesre, és bár úgy tűnik, hogy a mintázat mögött tömör felület rejlik, valójában átengedi a levegőt. A hátsó lámpatest egyetlen darabból, illesztés nélkül született meg. Mechanikusan a La Voiture Noire-t ugyanolyan teszteknek vetették alá, mint a Bugatti bármely más termékét, két éven át finomították a hajtásláncot, a futóművet és egyéb komponenseket.

Technikai alapjait a Chiron adja, csak a tengelytáv hosszabb: ezt is egy négyturbós, W16-os, 8,0 literes motor hajtja, amelynek teljesítménye 1500 lóerő és 1600 Nm nyomaték. Képes 2,4 másodperc alatt 0-ról 100 km/h-ra gyorsulni, és 420 km/órás végsebességet ér el.

3.- Pagani Zonda HP Barchetta: 18,5 millió dollár (6,8 milliárd forint)

A Pagani Zonda HP Barchetta radikális darab: alacsonyra metszett, felső tetőkeret nélküli szélvédője teljesen felborítja a karosszéria arányait, a félig burkolt hátsó kerék és a magasra emelt tetőszárny amolyan kísérleti repülőgépre emlékezteti a szemlélőt. Állítólag Horacio Pagani mindig is ilyen Zondát szeretett volna építeni: egyik oldalon kék, a másikon aranyszínű felnikkel, szénszálas légbeömlő kürtővel és egyéb furcsaságokkal. Három példány készült az autóból, az egyik a cég tulajdonosáé lett.

2.- Rolls-Royce Boatail: 28 millió dollár (10,2 milliárd forint)

A Boat Tail, azaz csónakfarú Rolls-Royce négy év folyamatos egyeztetés és párbeszéd eredményeként született meg, amelyet a gyár három ügyfelével folytatott. Ennek megfelelően három példányban készült. Noha a karosszéria vonala megegyezik a három modellben, a kidolgozás, a tartalom és a hangvétel teljesen egyedi lesz. Az első elkészült Boat Tail egy házaspár tulajdonába került – akiknek a gyűjteményében már van egy Rolls-Royce Boat Tail, pontosabban az eredeti Boat Tail: az 1932-es kiadás tökéletesen restaurált példánya.

Az új modell vevői lelkes luxusóra- és tollgyűjtők, így az autóhoz két speciális órát is készíttetett maguknak – egyet a hölgynek, egyet az úrnak. Az órákat három éven át fejlesztette a Rolls-Royce és a svájci Bovet óramanufaktúra, különlegessége, hogy csuklón és a műszerfalon egyaránt elhelyezhető. Szintén található egy Montblanc-ritkaság is az autóban: a speciális toll számára a kesztyűtartóban alakítottak ki egy alumíniumból és bőrből készített rekeszt.

1.- Rolls-Royce Rose Noire Droptail: 32 millió dollár (11,7 milliárd forint)

A Droptail a száz évvel ezelőtti roadsterek hangulatát kelti életre; mindössze négy példányban készült. Először volt a Sweptail, majd jött a Boat Tail, végül pedig itt a Droptail: a Rolls-Royce Coachbuild részlegének harmadik egyedi modellfejlesztése. Nem csak beltéri konfigurációjában tér el testvéreitől az újdonság, hanem abban is, hogy a karosszéria módosított arányaihoz igazodva újrarajzolták az ikonikus hűtőmaszkot. A márka történetében először törésvonalakat vittek a rácsozatba.

Ebben a modellben is helyet kapott egy az ügyfél által megrendelt, egyetlen példányban legyártott Audemars Piguet kronográf – amely kiszerelhető, és karóraként is viselhető.

Négy éven át tartott a minimalista műszerfal kialakítása, egy sor funkciót a speciálisan felnyitható könyöklő alatt helyeztek el. A Rolls-Royce Droptail speciális arányaihoz nem volt elég átalakítani a márka meglévő platformjait: vadonatúj monocoque szerkezetet terveztek, amely alumíniumból, acélból és karbon kompozitokból épül fel. Még a jól ismert 6.6 V12-es erőforrás sem úszta meg módosítások nélkül: a 30 lóerős teljesítménytöbblet nem hangzik soknak, ám ez a tuning is olyasvalami, amire még nem volt példa a Rolls-Royce Coachbuilt programjának történetében.

Összefoglaló

Modell Bemutatás éve Ár (dollár) Ár (forint) 10. Bugatti Divo 2019 5,8 millió dollár 2,1 milliárd forint 9. Pagani Imola Roadster 2023 6 millió dollár 2,2 milliárd forint 8. Pagani Huayra Codalunga 2022 7,4 millió dollár 2,7 milliárd forint 7. Mercedes-Maybach Exelero 2005 8 millió dollár 2,9 milliárd forint 6. Bugatti Centodieci 2019 9 millió dollár 3,3 milliárd forint 5. Rolls-Royce Sweptail 2017 12,8 millió dollár 4,7 milliárd forint 4. Bugatti La Voiture Noire 2019 16 millió dollár 5,8 milliárd forint 3. Pagani Zonda HP Barchetta 2017 18,5 millió dollár 6,8 milliárd forint 2. Rolls-Royce Boatail 2021 28 millió dollár 10,2 milliárd forint 1. Rolls-Royce Rose Noire Droptail 2023 32 millió dollár 11,7 milliárd forint