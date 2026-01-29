Nem szép dolog elfoglalni az olyan helyeket egy nagyobb parkolóban, amelyek speciális funkciót látnak el. Ilyen például a családok számára kialakított, nagyobb méretű helyek, amelyek azért születtek, hogy például babkocsival, hordozóval, több gyermekkel kényelmesebben és biztonságosabban lehessen ki- és beszállni az autóba.

Úgy tűnik valaki megelégelte, hogy olyanok foglalják az ilyen helyeket, akik nem családdal érkeznek.

A plázák és áruházak egyre gyakrabban jelölnek ki külön, szélesebb parkolóhelyeket a családosok számára, amelyeket felfestés és piktogram is jelez általában – ám mindezek ellenére semmilyen jogszabály nem kapcsolódik hozzájuk, szóval a fenti üzenet megalkotójának van némi fogalma erről a dologról.

A KRESZ ugyanis nem ismeri a „családos parkoló” fogalmát, így a szabálytalanul ott parkolók nem büntethetők.

A terület tulajdonosa – például egy bevásárlóközpont üzemeltetője – elvileg felszólíthatná az ilyen parkolóhelyeket „jogtalanul” használó autósokat a távozásra, de erre csak nagyon kevés esetben van példa.

A legtöbb autós szerint a „családos hely” használata inkább erkölcsi kérdés, hiszen ellenőrizni szinte lehetetlen, valóban van-e a sofőrrel gyermek. Sokan azért állnak oda, mert a hagyományos parkolók már annyira szűkek a mai autóknak, hogy félnek, nehogy mások megkarcolják a járművüket.

