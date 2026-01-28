Egy pizzafutár különleges módszert választott arra, hogy elkerülje a parkolási bírságot: a rövid, de frappáns üzenet egyszerre őszinte, humoros és emberi. Nem próbálja tagadni, hogy szabályt szeg, inkább megértést kér. Méghozzá egy olyan érvvel, amellyel sokan tudnak azonosulni: az éhséggel.

Az ételfutárok gyakran időnyomás alatt dolgoznak: a vevő meleg ételt vár, közben jön a következő rendelés, a forgalom sűrű, parkolóhely pedig alig.

A szélvédő mögé ragasztott versike nagyon jópofa, ha én lennék parkolóőr, talán szemet hunynék a jegy hiánya felett. Vagy várnék néhány percet, valóban igazat írt-e a futár a papírra.

Hasonló jópofa cetlik:

15 fotó

Ha pedig még mindig nem lenne elég, nézd meg az egyik legjobb üzenetet, amit autóra ragasztottak: