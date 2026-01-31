“Patika állapotban” van az Ikarus 280-as autóbusz, amely nemrég ismét forgalomba állt Varsóban. A busz az oldtimer járműparkot színesíti, de akár azt is lehetne hinni, hogy vadonatúj, hiszen korábban annyira becsületes és alapos felújítást végeztek.

Az 1993-as gyártású autóbuszt felújítását a Stalowa járműtelepen végezték – adta hírül az MZA Warszawa a honlapján. A 280.37 az előző évtizedben még forgalomban volt és ebből a kivitelből Varsó korábban több tucatot vásárolt. Noha a 280-asból jóval több futott a lengyel fővárosban, a 280.37-es azért ritkább látvány volt. Talán ezért, talán más miatt szívesen nosztalgiáznak vele a lengyelek. Olyannyira megkedvelték, hogy becenevet is kapott: ezt a kivitelt Bizonnak, vagyis Bölénynek hívják.

5 fotó

Az ok a 244 lóerős MAN D2866TUH típusú turbós dízelmotorban keresendő, amely akkora, hogy beépítése miatt a második ajtót előrébb kellett hozni. A jármű öblös motorhangja miatt kapta ezt a becenevet, de a sofőrök a fürge karaktere miatt is nagyon szerették ezt a modellváltozatot. Már már csak ez az egy, az 5224-es számú maradt fenn a korábbi példányok közül.

A varsói közlekedési vállalat január 25-én egy napos utazási lehetőséget biztosított ezzel a busszal a közlekedésbarátok számára egy karitatív lehetőség (WOŚP) keretében. Sajnos egyelőre nincs meg a következő nyilvános utazási lehetőség időpontja, az MZA Warszawa ugyanakkor várhatóan idén több különleges alkalomkor előveszi majd a különleges példányt.