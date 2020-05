4,4 literes, biturbó V8-as motorján a hengersorok között van két turbófeltöltő. 5500 és 6600-as fordulat között 621 lóerőt ad le, mellé pedig 2000-től egészen 5000-ig van 800 Nm nyomatéka. Ezzel ez a 2,5 tonnás XB7 4,2 másodperc alatt gyorsul 100-ra és 290 km/óra a végsebessége. Mivel az amerikai vásárlókra céloznak, ezért azt is megmérték, hogy 12,6 másodperc alatt futja a negyedmérföldes távot.

Képzeljenek el egy hatalmas luxusvillát, hívogató bőrfotelekkel, tetszőlegesen szép kilátással és egy halom okos holmival. Valami ilyesmi az Alpina XB7-ese is, csak négy darab, 23 colos, 20 küllős alufelnin. A BMW X7-es alapú gigantikus szabadidő-autóból szokás szerint kihozták, amit lehet. Mindössze az első lökhárító kis szoknyácskája, a kis spoiler hátul és a négy kipufogó árulja el, hogy itt nagyon sok erő van egy nagyon nagy autóban.

Hagyományosan az Alpina áthangolja a 8 sebességes ZF automatát és az összkerék-hajtást is, melyet az XB7-ben kiegészítettek összkerék-kormányzással (2,3 fokot fordít) és aktív önzáró differenciálművel is a hátsó tengelyen. Az első fékek négydugattyúsak és a Brembo szállítja őket. Persze, az Alpina XB7-hez minden vezetéstámogató rendszer megvásárolható, ami az X7-ben is opció.

Érdekes látni, hogy még egy olyan vállalatnál is átveszi a luxuslimuzinok szerepét egy szabadidő-autó, mint az Alpina. Az XB7 kétség kívül nagyszerű mérnöki munka és a lehetőségekhez képest még elegáns is. De nehezen hozza egy négyajtós limuzin finom stílusát.