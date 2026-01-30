Január közepén a Vezess szerkesztőségénél járt a Tesla Model Y Performance. Igazi télies körülmények uralkodtak ekkor országunkban, rengeteg hóval és nem egyszer fogcsikorgató mínuszokkal, melyekre mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy a villanyautózás barátja.

A nagy hidegek ellenére a Model Y-nal mégis bátran hajtottunk fel az autópályákra a tesztidőszak első napjaiban. Közmondásosan jó fogyasztásából az alacsonyan megpihenő higanyszálak időszakában nem sokat érzékeltünk, de a helyzet nem volt olyan rossz, mint amit más autóknál ebben az időszakban tapasztaltunk. A Tesla nagy akkumulátorának köszönhetően pedig nem kellett a hatótáv miatt sem parázni.

El is határoztuk hát, hogy ha már minden körülmény adott, ideje egy téli fogyasztás-összehasonlítást végeznünk, melyben azt vizsgáltuk, mennyit számít energiafogyasztási fronton, ha lassabban közlekedünk. Magát a tesztet végül egy enyhébb, fagypontot alulról kerülgető, szélcsendes napon ejtettük meg, olyan útvonalon, ahol a forgalmi tényező is a lehető legminimálisabb volt.

Mit csináltunk?

Napunkat az autó teljes feltöltésével kezdtük a szigetszentmiklósi Tesla Superchargernél, majd elindultunk az M0-son az M6-os autópályára, mely híresen a legkevésbé forgalmas sztráda Magyarországon. (A teszt során is alig találkoztunk járművel.) Az M6-oson 130 km/órás tempót tartva Dunaföldvárnál megfordultunk, és ugyanezen az úton visszamentünk a Superchargerhez újratölteni a Model Y-t.

Az így kijövő nagyjából 160 kilométeres kört még egyszer megismételtük, de ekkor már lassabban, minden lehetséges helyen 110 km/órás sebességgel haladva. A kör végén újratöltöttünk, majd elmentünk harmadik körünkre, mely pár száz métertől eltekintve ugyanilyen hosszú volt, viszont az M6-os helyett a régi 6-os úton haladtunk.

A belső hőmérsékleti körülményeken (20 Celsius-fokra beállított fűtés, minimális ventilátorfokozat, a legenyhébb ülés- és kormányfűtés) nem változtattunk egyik menetben sem, ahogy az akkumulátorok gyorstöltés előtti előmelegítésén sem. Utóbbi egyébként nem szabályozható a Model Y-nál: ha a navigációba beütöttük célállomásként a Superchargert, kérdés nélkül elkezdi a telepek temperálását. Ennek fogyasztásra gyakorolt hatása látványos volt a tesztkörökön, de egyformán dobta meg az értékeket, így ez sem jelentett változót. Nem piszkáltuk a vezetési módot és a futóművet sem az egyes körökben, végig standard beállításokkal haladtunk.

Milyen eredmények születtek?

Hosszú, egybefolyó és átláthatatlan szöveg helyett jöjjön egy táblázat, amiben a fogyasztás, a megtett távolság és a köridő mellett a menet közben mért külső hőmérsékleteket is feltüntetjük. Mielőtt legelső utunkra elindultunk volna, a navigáció kiszámolta, hogy a mindenhol hatályos sebességkorláttal autózva 46 százalékra töltött akkumulátorral fogjuk befejezni körünket.

130 km/órás kör (M6) 110 km/órás kör (M6) 90 km/órás kör (6. sz. út) Külső hőmérséklet (rajt/féltáv/cél) ‒5/‒3/‒3 °C ‒3/‒2/1 °C 1/‒1/‒2 °C Megtett táv 157,5 km 157,5 km 158 km Köridő 1 ó 21 p 31 mp 1 ó 32 p 40 mp 2 ó 9 p Átlagsebesség 115,9 km/óra 102 km/óra 73,5 km/óra Kiírt fogyasztás 26,04 kWh/100 km 22,62 kWh/100 km 20,11 kWh/100 km Elfogyasztott energia 41 kWh 35,6 kWh 31,8 kWh Akkumulátor töltöttsége érkezéskor 47% 54% 59% Újratöltött energia 44 kWh 38 kWh 34 kWh 100 km költsége otthon töltve 1850 Ft 1610 Ft 1430 Ft 100 km költsége a Tesla Superchargereken (max. 150 Ft/kWh) 3910 Ft 3400 Ft 3020 Ft

Számos tanulságot le lehet vonni az adatokból, de az egyik legbeszédesebb talán az, ami a kevés adatpont ellenére is látszik, hogy a sebesség növekedésével nem egyenes arányban nő a fogyasztás.

Ami nem látszik a táblázatban, az a gyorstöltés előtti akkutemperálás hatása. Ennek hatása útjaink során 3-4 kWh/100 km körül alakult, azaz ha „vakon”, navigáció nélkül mentünk volna a töltőpontra, ennyit faraghattunk volna még mindhárom értékből. Fontos azonban, hogy ez a 3-4 kWh/100 km csak ezen a távon ennyi: egy hosszabb utazás esetén az út kisebb arányában zajlik előmelegítési folyamat, így ott a fogyasztásnövekedés is kisebb.

A töltés közbeni akkumelegítésnek, illetve az álló helyzetben használt rendszereknek, kijelzőknek köszönhető az is, hogy az újratöltött energia minden esetben több volt a menet közben elfogyasztott energiánál.

Megéri-e lassítani?

Erre a kérdésre többféle szempontból is adhatunk választ, nincs univerzális igen vagy nem felelet. Ha valakinek például csak a töltés ára vagy épp a hatótáv számít, akkor nyilvánvalóan a leglassabb sebességet fogja választani, hisz azzal az egységnyi kilométerköltségét minimalizálja. Velük szemben pedig értelemszerűen azok vannak, akiknek az idő mindennél fontosabb: ők gyorsabban hajtva mérhető különbséggel érnek A-ból B-be.

Pusztán a pénzkérdés egyébként nem egy eget rengető összeg száz kilométerre vetítve. Az otthoni töltés tarifájával számolva 420 forintos differencia jön ki az autópályás menet és a falvakon-városokon is átvezető kör között. Az olló már látványosabban megnyílik, ha a Supercharger 150 Ft/kWh-s maximumközeli árával számolunk. Így száz kilométer költsége közel 900 forinttal több autópályán 130-cal haladva, mint országúton. Kérdés, hogy ez a 420-900 forint megéri-e, hogy másfélszer hosszabb ideig utazzunk.

Az időfaktor akkor is szóba kerülhet, ha menet közben tölteni kell megállni. Ha erre kerülne sor, legtöbben biztosan egy gyorstöltőt ejtenek útba, ahol eltörpül a különbség, hogy a közepesen lemerült, vagy egy szinte üres akkumulátor töltöttségét akarjuk éppen felhúzni. A villámtöltés ugyanis minden esetben gyorsabb az elektronokban szegény telepeknél, azaz az újratöltéssel nem feltétlenül veszít annyit az ember, amennyit a gyorsabb haladással nyert.

Itt simán versenyben maradhat mindkét megközelítés, azaz a 110-es csorgás és a 130-as tempózás, melyek közt aztán megint csak dönthet a költségfaktor. Superchargereken a költségkülönbség kb. 500 forintra jön ki száz kilométerre vetítve.

