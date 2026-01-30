Január közepén a Vezess szerkesztőségénél járt a Tesla Model Y Performance. Igazi télies körülmények uralkodtak ekkor országunkban, rengeteg hóval és nem egyszer fogcsikorgató mínuszokkal, melyekre mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy a villanyautózás barátja.

A nagy hidegek ellenére a Model Y-nal mégis bátran hajtottunk fel az autópályákra a tesztidőszak első napjaiban. Közmondásosan jó fogyasztásából az alacsonyan megpihenő higanyszálak időszakában nem sokat érzékeltünk, de a helyzet nem volt olyan rossz, mint amit más autóknál ebben az időszakban tapasztaltunk. A Tesla nagy akkumulátorának köszönhetően pedig nem kellett a hatótáv miatt sem parázni.

El is határoztuk hát, hogy ha már minden körülmény adott, ideje egy téli fogyasztás-összehasonlítást végeznünk, melyben azt vizsgáltuk, mennyit számít energiafogyasztási fronton, ha lassabban közlekedünk. Magát a tesztet végül egy enyhébb, fagypontot alulról kerülgető, szélcsendes napon ejtettük meg, olyan útvonalon, ahol a forgalmi tényező is a lehető legminimálisabb volt.

Mit csináltunk?

Napunkat az autó teljes feltöltésével kezdtük a szigetszentmiklósi Tesla Superchargernél, majd elindultunk az M0-son az M6-os autópályára, mely híresen a legkevésbé forgalmas sztráda Magyarországon. (A teszt során is alig találkoztunk járművel.) Az M6-oson 130 km/órás tempót tartva Dunaföldvárnál megfordultunk, és ugyanezen az úton visszamentünk a Superchargerhez újratölteni a Model Y-t.

Az így kijövő nagyjából 160 kilométeres kört még egyszer megismételtük, de ekkor már lassabban, minden lehetséges helyen 110 km/órás sebességgel haladva. A kör végén újratöltöttünk, majd elmentünk harmadik körünkre, mely pár száz métertől eltekintve ugyanilyen hosszú volt, viszont az M6-os helyett a régi 6-os úton haladtunk.

A belső hőmérsékleti körülményeken (20 Celsius-fokra beállított fűtés, minimális ventilátorfokozat, a legenyhébb ülés- és kormányfűtés) nem változtattunk egyik menetben sem, ahogy az akkumulátorok gyorstöltés előtti előmelegítésén sem. Utóbbi egyébként nem szabályozható a Model Y-nál: ha a navigációba beütöttük célállomásként a Superchargert, kérdés nélkül elkezdi a telepek temperálását. Ennek fogyasztásra gyakorolt hatása látványos volt a tesztkörökön, de egyformán dobta meg az értékeket, így ez sem jelentett változót. Nem piszkáltuk a vezetési módot és a futóművet sem az egyes körökben, végig standard beállításokkal haladtunk.

Ahol csak lehetett, stabilan tartottuk a 110-es, 130-as tempót

Milyen eredmények születtek?

Hosszú, egybefolyó és átláthatatlan szöveg helyett jöjjön egy táblázat, amiben a fogyasztás, a megtett távolság és a köridő mellett a menet közben mért külső hőmérsékleteket is feltüntetjük. Mielőtt legelső utunkra elindultunk volna, a navigáció kiszámolta, hogy a mindenhol hatályos sebességkorláttal autózva 46 százalékra töltött akkumulátorral fogjuk befejezni körünket.

  130 km/órás kör (M6) 110 km/órás kör (M6) 90 km/órás kör (6. sz. út)
Külső hőmérséklet (rajt/féltáv/cél) ‒5/‒3/‒3 °C ‒3/‒2/1 °C 1/‒1/‒2 °C
Megtett táv 157,5 km 157,5 km 158 km
Köridő 1 ó 21 p 31 mp 1 ó 32 p 40 mp 2 ó 9 p
Átlagsebesség 115,9 km/óra 102 km/óra 73,5 km/óra
Kiírt fogyasztás 26,04 kWh/100 km 22,62 kWh/100 km 20,11 kWh/100 km
Elfogyasztott energia 41 kWh 35,6 kWh 31,8 kWh
Akkumulátor töltöttsége érkezéskor 47% 54% 59%
Újratöltött energia 44 kWh 38 kWh 34 kWh
100 km költsége otthon töltve 1850 Ft 1610 Ft 1430 Ft
100 km költsége a Tesla Superchargereken (max. 150 Ft/kWh) 3910 Ft 3400 Ft 3020 Ft

Számos tanulságot le lehet vonni az adatokból, de az egyik legbeszédesebb talán az, ami a kevés adatpont ellenére is látszik, hogy a sebesség növekedésével nem egyenes arányban nő a fogyasztás.

A vízszintes tengely a három kör átlagsebességét, a függőleges a fogyasztást mutatja. Látszik, hogy a sebesség és a fogyasztás között nem egyenes az arányosság

Ami nem látszik a táblázatban, az a gyorstöltés előtti akkutemperálás hatása. Ennek hatása útjaink során 3-4 kWh/100 km körül alakult, azaz ha „vakon”, navigáció nélkül mentünk volna a töltőpontra, ennyit faraghattunk volna még mindhárom értékből. Fontos azonban, hogy ez a 3-4 kWh/100 km csak ezen a távon ennyi: egy hosszabb utazás esetén az út kisebb arányában zajlik előmelegítési folyamat, így ott a fogyasztásnövekedés is kisebb.

A töltés közbeni akkumelegítésnek, illetve az álló helyzetben használt rendszereknek, kijelzőknek köszönhető az is, hogy az újratöltött energia minden esetben több volt a menet közben elfogyasztott energiánál.

A Tesla Model Y Performance akár 250 kW teljesítménnyel is tölthető, így gyorstöltésnél kevésbé tényező, hogy mennyire merül le az akkumulátor

Megéri-e lassítani?

Erre a kérdésre többféle szempontból is adhatunk választ, nincs univerzális igen vagy nem felelet. Ha valakinek például csak a töltés ára vagy épp a hatótáv számít, akkor nyilvánvalóan a leglassabb sebességet fogja választani, hisz azzal az egységnyi kilométerköltségét minimalizálja. Velük szemben pedig értelemszerűen azok vannak, akiknek az idő mindennél fontosabb: ők gyorsabban hajtva mérhető különbséggel érnek A-ból B-be.

Pusztán a pénzkérdés egyébként nem egy eget rengető összeg száz kilométerre vetítve. Az otthoni töltés tarifájával számolva 420 forintos differencia jön ki az autópályás menet és a falvakon-városokon is átvezető kör között. Az olló már látványosabban megnyílik, ha a Supercharger 150 Ft/kWh-s maximumközeli árával számolunk. Így száz kilométer költsége közel 900 forinttal több autópályán 130-cal haladva, mint országúton. Kérdés, hogy ez a 420-900 forint megéri-e, hogy másfélszer hosszabb ideig utazzunk.

150 Ft/kWh körül mozog a maximumtarifa a Superchargereknél, ha Teslát tölt az ember, csúcsidőn kívül azonban beeshet akár 100 Ft alá is

Az időfaktor akkor is szóba kerülhet, ha menet közben tölteni kell megállni. Ha erre kerülne sor, legtöbben biztosan egy gyorstöltőt ejtenek útba, ahol eltörpül a különbség, hogy a közepesen lemerült, vagy egy szinte üres akkumulátor töltöttségét akarjuk éppen felhúzni. A villámtöltés ugyanis minden esetben gyorsabb az elektronokban szegény telepeknél, azaz az újratöltéssel nem feltétlenül veszít annyit az ember, amennyit a gyorsabb haladással nyert.

Itt simán versenyben maradhat mindkét megközelítés, azaz a 110-es csorgás és a 130-as tempózás, melyek közt aztán megint csak dönthet a költségfaktor. Superchargereken a költségkülönbség kb. 500 forintra jön ki száz kilométerre vetítve.

Szavazz: te melyik megközelítést választanád?
Autópályára hajtanék és tartanám a leggyorsabb menetrendet, a 130 km/óra környékét
56% (180)
Autópályáznék, de csökkentett tempóval, 110 környékén
37% (120)
Kerülném a sztrádát, és a lassabb, de olcsóbb úton mennék
7% (24)

