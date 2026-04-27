Ha valami minél komplexebb, összetettebb, akkor több a hibalehetőség is. Ez az ökölszabály elvileg érvényesíthető a modern autókra is, és szó, mi szó, a Vezessen hetente jelentkező európai járművisszahívások listája lényegében sosem üres. De mit mutat a gyakorlat? Erre adott választ a német autóklub (ADAC).

Frissen kiadott statisztikai adataik szerint az autók megbízhatósága javult az elmúlt években. Míg 2015-ben 3,6 százalék eséllyel robbant le egy ötéves autó, addig 2025-ben ez a mutató már csak 2,1 százalék volt. A tízéves modelleknél ugyanebben az időszakban 6,5-ről 3,1 százalékra javult az arány, azaz lényegében megfeleződött a hibaarány.

A géppark egyébként Németországban is idősödik, a 2014-es nyolcéves átlagéletkorhoz képest 2025-ben már 11 évesek voltak átlagosan a németek autói. Ezzel együtt az út szélén leálló és segítségre szoruló járművek átlagéletkora is megnőtt, 11-ről 13,8 évre. A számok itt is azt mutatják, hogy jellemzően a régebbi gyártmányok mondtak csütörtököt.

Az ADAC azt is feljegyzi, mivel volt a legtöbb probléma az autóknál. Magasan viszi a prímet a 12 V-os akkumulátor, a 2025-ös esetek 45,4 százalékában ezzel volt gond, ennek aránya meg is ugrott a tíz évvel korábbi 35,7 százalékról. Ez alapvetően jó hír, mivel egy akkucsere relatíve könnyen orvosolható, és nem kell aggódni amiatt, hogy az autónak tényleg komoly baja lenne.

A második leggyakoribb probléma a motorhoz volt köthető, a megállások 21,8 százaléka valamilyen konkrét motorhibához vagy a motorelektronika, a szenzorok rakoncátlankodása miatt történt. A dobogóra az általános elektronikai hibák (önindító, generátor, elektromos rendszer, világítás) fértek még fel 10,4 százalékkal, ezeket a defektek követték 8,9 százalékkal. 6,8 százalékkal ötödik lett a zárhibából eredő problémák száma.