Egy verőfényes októberi napon egy sofőr nem tudta értelmezni a felhajtóknál lévő behajtani tilos táblát az M35-ös autópályán. Rossz irányban hajtott a pályára, majd a belső sávban magabiztosan megindult a forgalommal szemben.

A szabályosan közlekedők közül többen is csak az utolsó pillanatban tértek ki előle. Baleset nem történt, de ez csak a szerencsén múlt.

Az autópálya-kezelő azt írta, hogy mint minden ilyen esetben, a rendőrség most is megkapta a felvételeket. Sőt, a rendőrök állították meg a szabálytalanul haladó autóst.

Többen is az utolsó pillanatban rántották el a kormányt az ámokfutó elől 1
70 kilométeren át ment a forgalommal szemben egy 76 éves nő
A rendőröknek az idős nő azt mondta, egy idő után rájött,…
Többen is az utolsó pillanatban rántották el a kormányt az ámokfutó elől 2
Így jelez a tested, ha sok a stressz
Gyakran mondják, hogy ne hajtsuk túl magunkat. De honnan vehetjük észre, ha már túlzásba vittük a munkát vagy a…