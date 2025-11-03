A lengyel rendőrök szerint még a frontális ütközés is benne volt a pakliban, miután egy 76 éves nő a forgalommal szemben hajtott fel a Fiat Seicentójával az S7-es autópálya Varsó felé vezető oldalára.

Többen is hiába jelezték neki dudálással és villogással, az idős sofőr továbbhajtott a kék Fiattal. Az Auto Świat cikke szerint összesen 70 kilométert tett meg a menetiránnyal szemben. A hatóságok a szemtanúk bejelentései révén, útlezárásokkal és ellenőrző pontok felállításával találták meg végül, majd levezették az autópályáról.

Videó is készült az ámokfutásról:

A rendőrség közleménye szerint teljesen elveszetten bukkantak rá a 76 éves nőre, aki egy radomi barátjától indult útnak, azonban nem értette, hogyan került az autópálya rossz oldalára. Elmondása szerint egy ponton túl rájött, hogy nem a forgalommal szemben közlekedik, ám nem talált kijáratot, így nem tudott lehajtani a sztrádáról.

A hatóságok a helyszínen elvették az idős asszony jogosítványát, az ügy a bíróságon fog folytatódni.

Mint arról korábban a Vezess beszámolt, az Európai Unióban a jövőben akár újra vizsgára kötelezhetik a 70 év feletti járművezetőket. Szeptember elején egy 81 éves sofőr már okozott komolyabb galibát: egy vasúti átjáró kellős közepén blokkolt, aztán jött is a vonat: