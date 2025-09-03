Figyelmen kívül hagyta a tilos jelzést és letörte a vasúti átjáró sorompóját egy Opel 81 éves sofőrje a lengyelországi Granowóban. Az idős sofőr ezután tisztázatlan okból megállt a síneken, így alig néhány másodperccel később a Poznań és Wolsztyn között közlekedő vonat nagy sebességgel az autó hátuljába rohant.

A félelmetes jelenetet a vasúti társaság térfigyelő kamerái rögzítették:

Gyakorlatilag megsemmisült a második generációs Meriva hátulja a balesetben. A 81 éves sofőr is megsérült, így kórházba szállították. Csaknem két órára megállt a forgalom a vonalon, ez idő alatt pótlóbuszokkal szállították a kieső járatok utasait – számoltak be az esetről a helyi lapok. A vasúti társaság azt közölte, hogy az incidens előtt nem volt probléma az átjárót biztosító berendezések működésével.

A gyors beavatkozást egy szemtanú segítette, aki a sorompóra felragasztott sárga matricán feltüntetett azonosítószámot bediktálva hívta a segélyhívót, ezáltal a mentőszolgálat azonnal a baleset helyszínére tudta küldeni a segítséget.

Ilyen volt a második generációs Opel Meriva – a képre kattintva galéria nyílik:

10 fotó

Miközben idehaza is gyakori baleseti helyszínnek minősülnek a vasúti átjárók, Lengyelországban évente körülbelül 170 baleset történik, ezek közül több tucat halálos kimenetelű.

Augusztusban ez már a második durva baleset volt, ami lengyel vasúti átjáróban történt – egy korábbi esetnél a kisteherautó sofőrje nekiállt forgolódni a sorompók közé beragadva. További részletek a Vezess cikkében: