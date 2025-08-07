Egy Opel kisteherautó a lezárt sorompók között rekedt, miközben egy nagy sebességgel közlekedő vonat közeledett. A szerelvény hatalmas erővel ütközött az autónak és szó szerint darabokra zúzta. Csodával határos módon senki sem sérült meg.

A rendkívül veszélyes incidensre augusztus 1-jén reggel 7 óra előtt került sor a Wola Filipowska-i biztosított vasúti átjáróban. A lengyelországi rendőrség most „figyelmeztetésképpen” közzétette az eseményről készült felvételt.

A videón egy Opel kisteherautó látható, amely a villogó figyelmeztető jelzések ellenére a sínekre hajt. A sofőr nem tudja elhagyni az átjárót, mert a sorompók elzárják az utat. Manőverezéssel próbálja valahogy elhagyni a síneket, de a sorompót nem akarja letörni. Így ez próbálkozás nem jár eredménnyel. Egy pillanattal később látható, amint a közeledő vonat a kisbusznak ütközik, és szó szerint megsemmisíti azt.

A súlyosnak tűnő ütközés ellenére az Opel kisteherautó sofőrje nem szenvedett sérüléseket, ahogy a vonat személyzete és utasai is karcolás nélkül úszták meg az esetet.

A helyi rendőrség ezredjére is felhívta a figyelmet, miért veszélyes egy vasúti átjáró, a tanácsot pedig a magyar autósoknak is ajánlott megfogadni. „A vonat bármikor megjelenhet – ez nem a kockázatvállalás helye. A sínen közlekedő jármű nem bocsátja meg a hibákat, és a hirtelen megállásához akár 1000 méteres távolságra is szükség lehet.

Soha ne hagyja figyelmen kívül a jelzéseket! Ha járműve beszorul egy vasúti átjáróban a leeresztett sorompók közé, ne álljon meg, hajtson a sorompóhoz, és tolja ki a járművével. Ezzel aktiválja a kioldó mechanizmust.” – hangsúlyozza a lengyel rendőrség.

Valóban, a modern sorompók oldalról érkező erőhatásra könnyen letörnek, pont az ilyen esetek megelőzésének érdekében. Lehet megkarcolódik a fényezés, de talán még mindig jobb, mint a vonattal farkasszemet nézni.