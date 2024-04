A Morgan kínálatának legtradicionálisabb darabja a Plus Four – ahogy a gyártó fogalmazott, „míg a többi modellnél több terünk van a kísérletezésre, a Plus Four sokkal óvatosabb megközelítést igényel.” Mindez persze viszonylagos, hiszen a Morgan legfőbb értéke eleve a hagyománytisztelet, ha pedig így nézzük, a Plus Four (amely 2020-ban váltotta az 1950 óta gyártott +4 modellsorozatot) a leghitelesebb típusa a márkának. Hiába született meg például a Super 3 koncepciója sokkal régebben (1911), a háromkerekű modell több alkalommal is radikális átalakuláson esett át, míg a Plus Four első pillantásra csak modern technológiát alkalmazó fényszóróiban különbözik elődeitől.

A kifejezetten ide gyártott lámpatestek 25 mm-rel nagyobb átmérőjükkel arányosabban hatnak, mint a széria bevezetésekor felszerelt fényszórók – a gyár elmondása szerint most visszatértek az eredeti arányokhoz, ami a ragasztott alumínium platform 2020-as bevezetésekor, a modell méretnövelésekor kicsit felborultak. A növekedés persze viszonylagos: a Plus Four most 383 cm hosszú, és 165 cm széles, magassága 125 cm. A lámpákra visszatérve, azok elöl és hátul egyaránt magukban foglalják az irányjelzőket, ami letisztultabb összképet eredményez.

Ezen kívül az első kötény, a hátsó diffúzor, a vadonatúj eljárással gyártott kerékívek, valamint a rendszámtáblák konzoljai is megújultak. Az aerodinamikai elemek szándékosan nem kaptak vizuális hangsúlyt: a Morgan kezdeti sportautóin még lökhárító sem volt, ez az új megoldás azt a sallangmentes optikát igyekszik visszahozni – a karosszéria egy egybefüggő, vízszintes síkkal ér véget alul, mintha elmetszették volna.

Új a márkalogó, valamint a külső és belső tükrök is; utóbbiak tetszetősebbek, alumínium szerkezetük révén könnyebbek, ugyanakkor jobb minőségűek is, és a világ összes piacán megfelelnek a helyi előírásnak.

A műszaki tartalom is új. A futómű módosított rugókat és lengéscsillapítókat alkalmaz, de kérhető sportfutómű-csomag is, ami kézzel állítható rugóstagokat és hátsó kanyarstabilizátort kínál.

A Morgan hangulatához szervesen nem tartozik hozzá a modern infotainment (vagy egyáltalán, bármilyen infotainment) rendszer alkalmazása, de az ügyfelek számára nyilvánvalóan fontos ez, így megújult a 2022-ben bevezetett Sennheiser hifi, valamint a digitális műszerezettség is. Szintén új a belső világítás és az indítókulcs.

Ami nem változott, az a hajtáslánc: a 2,0 literes, soros négyhengeres BMW motor mögé kézi vagy automata váltót kérhet az ügyfél. A csúcsteljesítmény 259 lóerő, a maximális forgatónyomaték kézi váltó esetén 350, automatával 400 nm. Mivel a menetkész tömeg épp csak meghaladja az egy tonnát, ennyi erő bőven elegendő a kétüléses roadster dinamikus mozgatásához.

A megújult Plus Four széria már rendelhető, angliai nettó vételára 62500 font, azaz 28,7 millió Ft.