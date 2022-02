Visszatért a legőrültebb európai sportautó

Több mint száz éve gyárt sportautókat a Morgan, de most először készített önhordó karosszériás típust – a helyzet pikantériája, hogy a legmodernebb típusa egyben a legkevésbé praktikus is, hiszen a háromkerekű Super 3 semmi másról nem szól, mint a hagyománytiszteletről és a vezetés élményéről.

Míg a modell közvetlen elődjét 2011-től tíz éven át gyártották, a háromkerekű modelleknek komoly (egészen pontosan 113 éves) hagyománya van a márkánál. Formailag nem tagadja meg őseit az újonc, még ha a klasszikus vonalakat újszerű formában értelmezték is újra.

A Super 3 elnevezés utal a három kerékre, utal a másfél literes, háromhengeres motorra, de arra a három részből álló alumínium platformra is, amely az autó alapját adja. Ebben az alumínium lemezek nem pusztán borítópanelként szolgálnak, hanem teherviselő, szerkezeti elemek, ami egyszerűbbé és könnyebbé teszi a konstrukciót, ugyanakkor növeli annak merevségét. Világújdonság, hogy az idomokat felmelegített alumíniumból, vákuumformázással alakítják ki: szerkezetei elemeket ilyen módon még soha nem gyártottak az autóiparban.

Míg az elődmodell az első tengely előtt hordta V2-es motorját, most egy kompakt, soros háromhengeres motor került az autóba, közvetlenül az első tengely mögé. Ez jobb tömegeloszlást eredményez, ami javítja a modell stabilitását. A Fordtól vásárolt szívómotorhoz a Mazda MX-5 kézi sebességváltója csatlakozik (mint korábban). A 118 lóerős, 150 Nm nyomatékú motor az előzetes gyári mérések szerint 7,0 mp alatt gyorsítja 100 km/órára a szárazon 635 kilogrammot nyomó Super 3-ast. A végsebesség 209 km/óra. A zajszintet olyan ötletes megoldásokkal igyekezett csökkenteni a Morgan, mint a belső felükön burkolt (mellesleg speciális méretű, ezért egyedi abroncsokkal szerelt) első kerekek.

A különleges arányok miatt az alapvető méretekből (3581 x 1850 x 1132 mm) nehéz a helykínálatra következtetni. A fotók alapján az utastér semmiképpen nem nevezhető tágasnak, bár a tető és az oldalfalak hiánya feltétlenül javítja a térérzetet. Noha repülőgépek törzsére hajazó farban kialakítottak egy csomagtartót, ennek a tetejére is szereltethetünk egy poggyászrögzítő keretet. Ha ez sem volna elég, a hely hiányában oldalt elhelyezett hűtőradiátorokat takaró lemezekre is felerősíthetünk kemény- vagy puhafalú táskát, vagy illetve gumihevederekkel bármit felkötözhetünk ide.

A Super 3-hoz egyébként is elképesztő mennyiségű (jelenleg több mint 200) tartozékot és kiegészítőt kínál a Morgan, a választék a jövőben várhatóan folyamatosan bővül majd. Különböző kivitelű szélvédők között válogathatunk például, de kérhető az őszi és tavaszi autózást kellemesebbé tevő pléd, bőr pohártartó, vagy a kormánykerék mögé szerelhető, minimalista navigációs kijelző is. Ezen felül most sem hiányozhatnak a matricaszettek, amelyek olyan népszerűek voltak az elődnél.

Amilyen különleges, olyan drága a Morgan Super 3: az autó alapára 42 ezer angol font, azaz 18,5 millió forint.