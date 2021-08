Módosított felfüggesztéssel, megerősített fenéklemez- és utasvédelemmel csábít kalandozásra a Morgan Plus Four CX-T, az új generációs Morgan Plus Four terepjáróvá átalakított változata.

A különleges autó tervezésében és kivitelezésében a Dakar-versenyautók építésében jeleskedő Rally Raid UK szakértői is közreműködtek, ami jól jelzi, hogy nem holmi divatjárműről van szó.

Bár szabadidőjárművet még nem épített a Morgan (és reméljük, nem is fog), a márkától nem áll messze a túraversenyzés: gyártmányaik már 1911-ben sikeresen vettek részt különböző futamokon.

Az új generációs CX padlólemezre épülő Plus Four adja a Plus Four CX-T alapját, és ha tetszik az autó, ne habozz sokáig, hiszen mindössze nyolc darabot építenek, egyenként nettó 170 ezer angol fontért, azaz valamivel több mint 70 millió forintért. Ezért az összegért persze nem tucatárut kap a vevő, a Morgan tervezői teljesen az ügyfél ízléséhez alakítják a furcsa autót.

A Morgan soha nem fektetett nagy hangsúlyt a csomagok szállítására, a Plus Four CX-T esetében azonban kivételt tettek: az ülések mögötti területet például kombinált tárolópanellel töltötték ki, amely egy marmonkannának, két pótkeréknek, valamint ásónak és egyéb fontos felszerelésnek ad otthont. Vízhatlan bőröndök és alumínium szerszámdoboz került ugyanide.

Az autót némileg elcsúfítja, viszont jóval biztonságosabbá teszi az a kívülről felhegesztett váz, amely óv az esetleges borulások esetén, továbbá tetőcsomagtartó felszerelését is lehetővé teszi: kerékpárt, szörfdeszkát vagy tetőboxot is szállíthatunk az autóval.

Az utastérben kiemelhető térképtartó, hőszigetelt hűtőtáska és kibővített elsősegély-készlet kapott helyet, az utasok fölé egyedi fejlesztésű kompozit keménytető borul.

A futóművet a nagyobb testvér Morgan Plus Six módosított lengőkarjaival és átdolgozott perselyekkel szerelték fel, ami robusztusabbá teszi az autót, a szabad hasmagasságot pedig 230 mm-re emeli. A kerékíveket átdolgozták, a nyomtáv megnőtt, kicserélték a rugóstagokat.

A fenéklemez öt darabból álló páncélzat védi az ütésektől. Az egyedi, oldalt kivezetett kipufogórendszert kifejezetten úgy alakították ki, hogy ne csorbítsa a hasmagasságot, se a hátsó terepszöget.

Ha már a Plus Four hajtásláncát a BMW adja, kézenfekvő volt, hogy a Plus Four CX-T BMW xDrive összkerékhajtást kapjon, háromféle állítható üzemmóddal. Közúti állásban alapértelmezésben dolgozik a hátsó differenciálmű, terepfokozatban 45 százalékos zárásra van lehetőség, de van egy extrém terepüzemmód is, 100%-os állandó zárással.

A műszerfalra szerelt sínrendszer lehetővé teszi okostelefonok, GPS-ek, kamerák rögzítését, a felszereltség része az állítható térképolvasó lámpa, a valamint a ceruza- és jegyzetfüzet-tartó.

A Morgan Plus Four CX-T már megrendelhető, a tervek szerint mind a nyolc példánya elkészül még 2021-ben.