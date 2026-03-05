Klasszikus történet, ami mutatja, hogy a villanyautók útja is ugyanazokkal a buktatókkal problémákkal van kikövezve, mint a belső égésű motorral hajtott társaiké. Adott egy használtan vásárolt Tesla Model S P90D, ami az Egyesült Államokban már igencsak olcsó darab.

Mostani tulajdonosa a Samcrac Youtube csatorna videósa 3,4 millió forintért (10300 dollár) jutott hozzá, ami messze töredéke az újkori 140 ezer dolláros vételárnak. Az olcsóságnak megvan a maga oka: ezekre az öreg Teslákra már nincs gyári garancia, ha a hajtáshoz energiát tároló akkumulátorral bármilyen komolyabb probléma adódik, akkor a csere bőven meghaladja az autó vételárát is.

Ráadásul ez egy bonyolult autó. Lehet papíron egyszerű a villanymotoros hajtás, de a valóságban van több rizikós alkatrész, és a Model S P90D-ben eleve két elektromos motor található. A közhiedelemmel ellentétben ezek is letérdelnek, meghibásodnak, ha egy mosógépben nem bír ki öt évet a villanymotor, akkor ne csodálkozzunk, hogy a tonnákat mozgató társaik is elfáradnak 10-12 év alatt.

Most jön a lényeg – megadta magát a motor?

A tulajdonos egy nap hibaüzenettel találkozott: meghibásodott az első tengelyt hajtó motor. A rendszer lekapcsolta, de az autóval még haza tudott gurulni csak hátsókerék hajtással. Az elsőre megkérdezett szerelő azonnal azt tanácsolta, hogy adja el így az autót, mert itt motort kell cserélni, és az húzós összegbe fog kerülni.

Így a Tesla applikációján elküldte a problémát a központba, ahonnan online kapcsolaton keresztül felmérték a probléma nagyságát, és megérkezett az árajánlat: 5500 dolláros motorcsere. Vagyis 1,8 millió forintba került volna a javítás, ami erősen megkérdőjelezi, hogy van-e értelme tovább használni az autót.

Vagyis a legjózanabb, és a zöld átállás jegyében a legkevésbé “fenntartható” döntés az lett volna, hogy a Teslát tényleg betolja a kert végébe, leadja a bontóba, a jelentős környezetterheléssel legyártott 90 kWh-s akkumulátorral, fémmel, műanyaggal együtt.

Itt megjegyezném, hogy ez egy 2015-ben bevezetett modell, tehát maximum 11 éves, és már egyensúlyoz az eldobás-megtartás határán, míg itthon az átlagos autók életkora lassan 17 év.

De vissza a sztorihoz! A neten kutatva, fórumok mélyén talált egy igazi specialistát, aki megmutatta hogy lehet orvosolni a problémát. Dobpergés: nincs szükség motorcserére.

Amit maga a gyár egy ilyen komoly alkatrész bontás nélküli cseréjével akart megoldani, azt el lehet intézni egy szenzor cseréjével. A Tesla villanymotorjaiban van egy szenzor ami a motor forgórészének sebességét méri, ennek hibája esetén a vezérlés nem kap érdemi információt a fordulatszámról, így biztonsági okból leállítja a motort. Az alkatrészhez a teljes akkumulátorcsomag leszerelése után lehet hozzáférni.

Szerencsére a tulajdonos csápos emelővel, profi szerelőgarázssal rendelkezik, így belevághatott maga a javításba, bár ez tényleg nem javasolt, egy elektromos autó szakszerűtlen tákolása nettó életveszély (igaz a Teslánál az akkupakk teljesen zárt, leengedéséhez elég csak a tartócsavarokat oldani a videó szerint).

Pár órás küzdelem után sikerült kiszabadítani az első motort, kicserélni a szenzort, és az összeszerelés után minden helyreállt, az adatokat olvasva a vezérlés újra engedélyezte az első motor működését is.

Így a befektetett munkát nem számolva egy 20 ezer forintos alkatrésszel sikerült megoldani a problémát, a kérdés már csak az, hogy ez a megoldás miért nem merül fel első körben a Tesla hivatalos márkaszervizeiben?

A teljes szerelés folyamata a videón látható: