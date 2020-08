2,5 tonna, 457 lóerő, 6 másodperces százas gyorsulás, állami támogatás és zöld rendszám. Te is érzed, hogy itt valami nincs rendben?

Röviden – Ford Explorer 2020 Mi ez? A Ford 2019 januárjában mutatta be a hatodik generációs Explorert. Az óriási szabadidőautóból végül Európa is kap, igaz, csak konnektoros hibrid hajtáslánccal készülő darabokat. Aggodalomra semmi ok, ez is rettentően erős. Mit tud? Bődületesen nagy, konnektorról tölthető SUV, ami fürgén szalad, miközben takarékos is. Legalábbis papíron. Mibe kerül? Minden jóval felszerelve – mondjuk másként nem is kapható – 26 millió forinttól indul az árlistája Kinek jó? Akik óriási, bivalyerős amerikai SUV-ra vágynak, vagy sokat vontatnak nehéz trélert, azok boldogok lehetnek egy Explorer kormánya mögött

A SUV-expresszen, úgy látszik, tényleg nincs fék, az őrület egyre csak dagad, és sok autógyártóhoz hasonlóan a Ford is úgy látja, hogy az következő néhány évben ez még tovább fokozódik, 2027-re pedig akár az 50 százalékot is elérheti a márkánál a szabadidő-autók részesedése. Így mással szinte nem is érdemes foglalkozni, Amerikában a Mustangon kívül már nem is kínál hagyományos személyautót a márka. Nem vacakoltak sokat, az új Ford Explorer képében ledobták a taktikai atomot, amely a márka leg-legebb modellje lett: 2,5 tonnás saját tömeg, 457 lóerős rendszerteljesítmény, 825 Nm-es csúcsnyomaték, 6 másodperces gyorsulás és mindez zöld rendszámmal, hétülésesként pedig a nagycsaládosoknak igényelhető, 2,5 milliós állami támogatással is megsegítve. Jól hangzik, igaz?

Az ST-Line a fényes fekete hűtőrácsról ismerhető meg legkönnyebben

1990-ben mutatták be az első Ford Explorert, azóta úgy 8 millió darab készült belőle, és nemrég megérkezett a modell hatodik generációja is. Amiről egy darabig úgy hírlett, nem jön Európába, de aztán mégis másként alakult. Igaz, hozzánk csak a konnektoros hibrid változat érkezik, de nincs miért fanyalogni, az Explorer hibridként is brutális egy dög.

Külső Bár az Explorer óriási jószág, ránézésre ezt nem feltétlenül venni észre. Hiába 5063 milliméter hosszú, 2285 mm széles és – tetősínnel – 1783 mm magas, a 3025 mm tengelytávú óriás mégis arányos, bármilyen hülyén is hangzik, de inkább sportosan lapos, mint idétlenül krumpli. Pedig ilyen méretekkel ez nem könnyű. Bár van benne terepprogram és ott az összkerékhajtás, az Explorer mégsem igazán való terepre, mert hasmagassága ugyan 20,4 centiméter, de 20,2 és 21 fokos terepszögei nem igazán teszik alkalmassá komolyabb offroadozásra. A dizájn különösen elölről ütős, az óriási hűtőrácsba integrált lámpákkal, sík, alföldnyi méretű motorháztetővel, aminek büszke Explorer felirat díszlik az élén. Oldalról határozott dombornyomás oldja a nagy sík fémfelület egyhangúságát, és megvannak a szabadidő-autós jelleget adó műanyag rátétek a küszöbnél és a kerékjárati íveken. Egyedül hátul marad némi hiányérzet, a szükségesnél kisebbnek tűnő lámpatestek miatt. De az összkép egész izgalmas, az Explorer roppant impozáns darab. Mozgóképen így fest a legnagyobb Ford SUV:

Belső Odabent muszáj először az álló helyzetben beépített 10 colos monitort megbámulni, ami pont úgy fest, mintha tényleg csak ott felejtettek volna egy méretes tabletet a műszerfalnak támasztva. Aztán feltűnik a valószínűtlenül széles és tágas utastér, a két első ülés közé épített kisasztalnyi könyöklő, az ST-Line változat lapított kormánya, és a TFT monitor alapú műszerfal is. Az anyagok puhák, de annak ellenére, hogy az Explorer a prémium kategória felé is kacsintgat, ha konkurenseket kell megnevezni, az utastér kidolgozási minőség és a dizájn azért inkább az erős középkategória szintjét hozza. Nem mintha nem tudna nagyjából mindent, a tíz irányban elektromosan állítható, fűthető, szellőztethető masszázsfunkciós ülésektől az aktív zajszűrésen, indukciós telefontöltőn, háromzónás klímán, széria üvegtetőn át a 14 hangsugárzós, 980 wattos B&O hifirendszerig, de a beltér műanyagainak illesztési hézagai, vagy a fedélzeti rendszer fájóan lassú működése jelzi, hogy ez más liga, mint a BMW, Audi, vagy éppen a Volvo hasonló, konnektoros hibrid óriásai. Amerikai SUV-ként az Explorer is hétszemélyes, a leghátsó sorban két darab, egymástól függetlenül, elektromosan előhajtogatható ülés található. Ugyan a katalógus szerint teljes értékű ülések ezek, de 180 centiméteres magasság fölött már elfogy a fej- és a lábtér is. Pedig az élet nem lenne rossz leghátul, az ablakon kényelmesen kilátni és a szellőzés is megoldott, bár hiába nyílik szinte 90 fokban a hátsó ajtó, a harmadik üléssor megközelítése így sem egyszerű. A helykínálaton az sem igazán segít, hogy a második üléssor szélső ülései sínen tologathatóak, mert a középső nem mozdul, fixen áll a helyén. Aki viszont tengernyi cuccot pakolna be leghátra, az örülhet a sík padlónak, illetve az ülések állapotától függően tetőig pakolva 330 ,1137, vagy a szinte telepakolhatatlan méretű, 2274 literes csomagtartónak.

Technika Európában egyetlen, konnektorról is tölthető, összkerékhajtású változatban kapható a Ford Explorer, amelyben háromliteres, V6-os turbós benzinmotor és egy 75 kW-os villanymotor kettőse adja a 457 lóerős rendszerteljesítményt. Már ez a teljesítmény is lúdbőröztető, de a 825 Nm-es csúcsnyomaték láttán is lehet hüledezni. És akkor még nem szóltunk a 10 fokozatú, a Mustangban is megtalálhatóhoz hasonló automatikus váltóról, a 6 másodperces 100-as gyorsulásról és a 230 km/órás csúcssebességről. A technikai adatok között szereplő 3,1 literes, WLTP-szabvány szerinti átlagfogyasztáson pedig nyugodtan kacagjon fel mindenki, mert ez inkább úgy 10-12 liter körül lesz a való életben, a menetpróbán is ennyit mutatott a fedélzeti számítógép. Persze nem kizárt, hogy gyakori töltögetéssel 3 literrel is el lehet vánszorogni, de valljuk be, ez nem teljesen életszerű. A 13,6 kWh-s lítiumion akkumulátora a jobb hátsó ülés alatt lakik, és otthoni, mezei konnektorból 10 perc híján 6 óra alatt, míg Type2-es utcai töltőről 4 óra 20 perc alatt tölthető fel teljesen, és optimális esetben akár 48 kilométer is megtehető vele tisztán elektromos hajtással. Aki 100 kilométerenként bevállalja ezt, az tényleg eljárhat vele 3 literrel. Mások pedig a fenti, két számjegyű átlaggal kalkuláljanak, ami, ha azt nézzük, hogy 457 lóerő hörög a talp alatt, nem is olyan rossz érték.

Vezetés Mint minden tankméretű, magasépítésű szabadidő-autót, az Explorert sem nehéz percek alatt megszeretni, amihez a jól érezhető, áttekinthető karosszéria és a rengeteg vezetéstámogató rendszer is hozzájárul. Többek között van benne adaptív tempomat, 360 fokos kamera, ultrahangos szenzorok elöl-hátul, ütközés előtti és utáni vészfékrendszer, parkolósegéd, táblafelismerő, holttérfigyelő, oldalszélasszisztens, és tolatásnál is képes lefékezni az autót, ha keresztirányú forgalmat vagy akadályt észlel. Motorja rettenetesen erős, olyannyira, hogy ha városban közlekedve kell vele normális stílusban autózni, akkor érdemes a leszedált, Eco üzemmódot kiválasztani a vezetési stílusok közül és akkor lehet majd vele úgy indulni, hogy ne essen le azonnal az utasok feje a nyakukról. Az Eco mellett Normál, Sport, Földút, Csúszós út, Vontatás, és Mély hó, homok programok választhatóak az automatikus váltó fokozatválasztója melletti kisebb forgótárcsával, és mindegyikhez egyedi grafikájúra vált a műszerfal. Persze mégis a Sport a legszórakoztatóbb üzemmód, csak ne legyen hisztis, gyenge gyomrú utas a kocsiban. Ilyenkor végre behallatszik valami a hétköznapokon észrevehetetlenül csendben működő V6-os motor hangjából is. Futóműve azonban fura hibridje a lágyan ringatózó amerikai és a keményebbre hangolt európai ízlésnek, ami főként vacak úton lehet kellemetlen annak, akit ez az átlagosnál jobban megvisel.

Költségek Mindössze kétféle felszereltségi szinttel érkezik az új Ford Explorer, amelyek nem is igazán felszereltségben, sokkal inkább csak stílusukban, hangulatukban térnek el egymástól. A Platinum az elegánsabb, matt ezüst hűtőráccsal, matt felnivel, az utastérben igazi fabetétekkel, míg az ST-Line megjelenése valamivel sportosabb, ennek fényes fekete a hűtőrácsa, tetősínje, 20 colos felnije. Logisztikai megfontolásból extrák nincsenek az autóhoz, hanem alapáron már minden jóval felszerelve kapják a vevők a kiválasztott darabokat, szinte csak a fényezés az, amit nekik kell kiválasztaniuk. Az ST-Line ára közel 26 millió forint, a Platinumért pedig 26,2 millió forintot kérnek. Persze ezt gyári kiegészítőkkel még tovább lehet dagasztani. A Ford Explorer és vetélytársai – Listaár, forint Volvo XC90 Recharge Inscription 7 üléses AWD (390 LE) 24 500 000 Ft Ford Explorer ST-Line 3.0l EcoBoost PHEV AWD (457 LE) 25 982 000 Ft BMW X5 xDrive45e (394 LE) 24 711 000 Ft