Eredetileg a Continuation-szériák, azaz az újragyártott, évszázados Blower és Speed Six modellek számára rendelte meg a Bentley a világ egyik legismertebb autóipari bőrbeszállítójától, a Bridge of Weir manufaktúrától a Heritage Leather fantázianevű, speciális kidolgozású bőrkárpitozást.

9 fotó

Ez kétszínű kivitelével és hajszálrepedésekkel tarkított felszínével pont úg néz ki, mintha egy kivételesen jól karbantartott ülés lenne az 1930-as évekből. Korabeli műszaki leírások tanulmányozása után két színt (Ox Blood Red és Parsons Napier Green) választottak ki a Continuation szériához.

De mi van akkor, ha valaki frissen beszerzett, mesterségesen öregített kvázi-veterán autója mellé rendelne egy kortárs Bentley-t is? Nem volna elegáns, ha mindkettőt ugyanúgy lehetne berendezni? Elég volt a költői kérdést egyszer felvetni, és a Bridge of Weir derék alkalmazottai máris munkához láttak, és elkészítettek egy Bentley Continental GT Mulliner kupét ugyanazzal a bikavér-vörös bőrkárpitozással – egyelőre csak egyet, de természetesen később több is lehet belőle.

Az ülések előállításánál persze nem csak a nyersanyag korhű, de a gyártási eljárás is. Még arra is ügyeltek, hogy a kárpitnak „frissen viaszolt” megjelenést kölcsönözzenek, anélkül, hogy a tulajdonosnak rendszeresen kellene olajozni vagy méhviasszal kenegetnie a bőrt.

A Bridge of Weir egyébként nem csak a világ egyik legnevesebb bőrmanufaktúrája, de a legtisztább is: az általuk előállított nyersanyag átlagos CO2-kibocsátása teljes élettartamában négyzetméterenként.