Nézd meg alaposan a fenti képet, és válaszolj két kérdésre: szerinted miért fehér a bal első sárvédő, és mi van a hosszú ládában?

Történetünk valamikor nagyon régen kezdődik, amikor egy kisfiú kapott egy kisautót a nagybátyjától. A Bentley Blower modellje eléggé elnagyolt volt (tudjuk, mert a mai napig megvan, alább te is láthatod), ám így is annyira lenyűgözte hősünket, hogy úgy döntött, neki egyszer lesz egy ilyenje.

Aztán lett is. Előbb vett persze egy első szériás Bentley Continental GT-t, egy Continental GT3R-t, egy második generációs Continental Supersports modellt, majd egy bevezető kivitelű (First Edition) Bentaygát, de aztán, amikor a Bentley elkezdte a Continuation programot, amiben legendás veterán típusaikat gyártják újra csavarra pontosan, megvette élete álmát, a Blowert.

Ez volna a történet vége? Nos, nem: az illető vérszemet kapott, és a Speed Six Continuation szériából is rendelt egyet, hogy a 4,5 literes kompresszoros öreg ne unatkozzon. (Ugye emlékszel, hogy a Blower Sir Tim Birkin becsípődése volt, míg a 6,5 literes szívómotorral szerelt Speed Six a márkaalapító W. O. Bentley filozófiáját képviselte, és a történelem az utóbbit igazolta.)

Főhősünk tudatosan kérte a sorban harmadik Speed Sixet, ahogy a hármas rajtszámot sem random festették az autóra: fiatal korában rögbizett, és a hármas volt a mezszáma. Szintén nem véletlen a piros bőrkárpitozás és az egyedi zöld szín, amelyek pont olyanok, mint a gyerekkori autómodellen.

Mindez azonban közel sem olyan fontos, mint a cikkünk elején feltett két kérdés: miért a fehér paca, és mi van a dobozban?

Nos, a fehér festés arra kell, hogy amikor a Bentley a veteránautó-versenyeken nagy tempóval behúz a bokszutcába, a szerelők messziről tudják azonosítani a csapat autóját. Szóval nem fogják kímélni a különleges utánlövést, valószínűleg törni fog, hatalmas adrenalinlöketeket pumpálva gazdájába.

A dobozban pedig egy komplett kipufogórendszer lapul. Az ügyfél ugyanis a közútra alkalmas, hangtompítóval szerelt kipufogó mellé eleve rendelt egy nyitott rendszert, amelyet a verseny helyszínére érve egyszerűen átszerelnek az autóra, így gondoskodva a szükséges lóerőkről és hanghatásról.