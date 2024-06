A háromajtós Mini Cooper E és Mini Cooper, a jelentősen megnőtt Countryman E és a sajátos rajzolatú Aceman E után itt az ötajtós Cooper, amely a háromajtósnál hosszabb karosszériát (+172 mm) és tengelytávot (+72 mm) mutathat fel.

Valójában persze nem teljesen új a modell: ahogy a háromajtós benzines, ez is a korábbi modellgeneráció alaposan átdolgozott verziója, szemben a háromajtós elektromos modellel, ami ténylegesen vadonatúj konstrukció, és amelynek stíluselemeit most az ötajtós is átvette.

Ezek a nyolcszögletű hűtőmaszk, a karakteres fényszórók, a programozható nappali világítás, és persze a jellegzetes hátsó lámpák.

A Mini Cooper 5 Door ugyanazzal a két benzinmotorral kerül forgalomba, mint a háromajtós: egy 156 lóerős háromhengeressel, és egy 204 lóerős négyhengeressel. Az előbbi 8,0, az utóbbi 6,8 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára, a végsebesség 225, illetve 242 km/óra.

A csomagtartó 275 literes, az üléseket lehajtva akár 925 literre bővíthető.

A karosszéria tizenegy, a tető három különböző árnyalatban rendelhető. Háromféle felszereltség létezik, köztük a sportos hangvételű JCW kivitel.

Az utastér hiánytalanul hozza háromajtós újdonságait, a 24 cm átmérőjű OLED kijelzőtől kezdve a speciális kialakítású középkonzoli kapcsolósoron át a műszerfalat változatos színekkel és grafikákkal beborító beltéri fényjátékig.

Új a 9. generációs operációs rendszerrel szerelt infotainment egység és a hangvezérelt digitális személyi asszisztens.