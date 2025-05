Korántsem nevezhető sétagaloppnak Lewis Hamilton első éve a Ferrarinál: amellett, hogy a Ferrari lemaradása is nyilvánvaló az erősorrendben, a hétszeres világbajnok házon belül is rendre kikap Charles Leclerc-től. Miután a Szaúd-arábiai Nagydíjon is csak hetedik lett, miközben a monacói több mint fél perccel előtte célba érve megszerezte az olasz gárda idei első dobogóját, a kínai sprinten aratott győzelme ellenére kijelentette, hogy fájdalmasan nehéz év előtt áll.

A 40 éves versenyző küszködésére korábbi csapattársa, George Russell is felfigyelt: a brit a Forma-1-es Miami Nagydíj helyszínén azt mondta, megérti, miért volt letörve Hamilton a legutóbbi versenyek után. „Ő egy bajnok, egy győztes, és most olyan helyzetben van, hogy nem harcolhat” – idézte Russell gondolatait a BBC. „Ezt nem könnyű elfogadni. Ha állandóan széles vigyorral járkálna, azt kérdeznénk tőle, hogy miért vigyorog állandóan.”

„Nagyon tisztelem, sőt, személy szerint nagyon kedvelem őt. Nem jó látni, hogy nem élvezi. Miért is tenné? Neki ez nem a pénzről, hanem az eredményekről szól. Ezek most nincsenek meg neki, de biztos vagyok benne, hogy egyszer működni fog a dolog” – vette védelmébe Hamiltont.

„Sokan alábecsülték, milyen nehéz a Forma-1. Néha elég csak beugrani, és azonnal jó, máskor viszont nem működik” – folytatta a 27 éves pilóta. „A második Red Bull-ülés miért nem működött soha? Azért, mert a Forma-1 átkozottul nehéz. A világ legjobb versenyzői ellen kell harcba szállnod, és Charles abszolút az egyik legjobb a világon. Egy olyan csapatnál van, ahol az egész eddigi karrierjét töltötte, egy olyan autóban, amiről pontosan tudja, hogyan hozza ki belőle a legtöbbet.”

„Charles az idén egy kicsit a radar alatt maradt, pedig remek szezont fut. Kínában a törött első szárny ellenére erős versenye volt, és Bahreinben még annál is jobban ment, és vitathatatlanul a biztonsági autó miatt nem tudott legyőzni engem. Akár már három dobogós eredménye is lehetne. Nagyszerű munkát végez, pedig alighanem őt is megkérdőjeleznék, ha jönne egy versenyző, aki rögtön az ő tempójára lenne képes.”

Ami Hamiltont illeti, Russell szerint az, hogy Hamilton visszatalál-e a helyes útra, nem keményebb munka, hanem pszichológia kérdése. „A mentális állapodon múlik. Ha nem vagy boldog, nehéz is gyorsan versenyezni” – tette hozzá.