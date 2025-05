Ajánlásként tekintett a közlekedési szabályokra, így a rendőrök szeme láttára szabálytalankodott egy 21 éves fiatalember Budapesten április 27-én, vasárnap. Az egyenruhások azután akarták intézkedés alá vonni a férfit, hogy fittyet hányt a behajtani tilos táblára – olvasható a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) pénteki Facebook-bejegyzésében.

A sofőrt sem a sziréna, sem pedig a villogó fények nem hatották meg. Némi bosszankodás után inkább a gázra lépett, azonban a menekülést azután sem adta fel, hogy egy forgalmi torlódás miatt kénytelen volt megállni. Kiugrott az autójából, aztán futva próbálta meg lerázni a rendőröket. Végül – felfigyelve a sziréna hangjára és a rendőri felszólításokra – egy bátor civil állította meg őt.

Egyhamar kiderült, miért is akart meglógni: amellett, hogy a Ford Ka műszakija lejárt, G. Martin korábban eltiltották a vezetéstől, ráadásul 32 nap szabálysértési elzárás is várt rá. Mindemellett a kábítószer-gyorsteszt pozitív értéket jelzett, így az sem kizárt, hogy bódult állapotban ült a volán mögé. Öccse egy fokkal bölcsebb volt: bár az ő drogtesztje is pozitív lett, a helyén maradva várta meg a rendőröket.

Annak, hogy valóban megéri-e üldözősdit játszani a rendőrökkel, egy korábbi cikkében járt utána a Vezess. (Spoiler: nem.)