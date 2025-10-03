A Brit Nagydíj után nem sokkal a Red Bull azonnali hatállyal felmentette a munkavégzés alól a Red Bull Racinget alapítása, 2005 óta vezető, számos bajnoki címig vivő Christian Hornert.

Az 51 éves angol végül nem egészen két hete került ki végleg az energiaital-gyártó alkalmazásából – észbontó végkielégítéssel –, és szinte mindenki tényként kezeli, hogy a sportágban bevett kényszerszabadságát követően visszatér majd az F1-be.

Ezt támasztja alá az is, hogy Horner már idén nyáron kereste a lehetőségeket, a Haasnál biztosan bejelentkezett.

„Igaz, hogy megkeresett minket, a csapat egyik képviselője pedig, mondjuk úgy, tárgyalt is vele. De ennyi, nem jutott ennél tovább a dolog, nem is mondhatok erről ennél többet. Írjanak csak amit akarnak, én nem pörgetem tovább ezt a sztorit” – mondta a Haas csapatfőnöke, Ajao Komacu.

Horner a pletykák szerint résztulajdont is szeretett volna a Haasnál, amire az alapító-tulajdonos Gene Haas egyértelműen nemet mondott. A volt Red Bull-főnököt eddig leginkább a barátja, Flavio Briatore által vezetett Alpine-hoz kötötték, de sokak szerint abban is lenne logika, ha Adrian Newey-t követve az F1 élmezőnyébe törekvő Aston Martinhoz menne.

A hétvégi Szingapúri Nagydíj előtt az Aston jelenlegi csapatfőnökét, Andy Cowellt is megkérdezték ennek lehetőségéről – a szakember válaszában inkább csak maszatolt, egyértelmű nemet nem mondott.

„Úgy gondolom, Christian most magára szán egy kis időt. Minden bizonnyal élvezi a család és a barátok társaságát. De az is igaz, hogy imádja a Forma-1-et. A legjobbakat kívánom neki, bármihez is fogjon a jövőben” – kezdte.

„Nekünk igen erős műszaki csapatunk van Adrian vezetése alatt, a csapat pedig folyamatosan növekszik, épül. Christian eredményei magukért beszélnek, de az rajta múlik, mihez is akar kezdeni. Szerintem nekünk már most is erős csapatunk van, így haladunk előre. Megvan a magunk terve, haladunk. Christian pedig majd meglátja, ő mit akar. Ki tudja, mit hoz a jövő” – magyarázta Cowell.