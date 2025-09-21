Továbbra sem csitulnak a pletykák a Red Bull körül, noha már hónapok teltek el azóta, hogy a csapat a Forma–1-es Brit Nagydíj utáni napokban bejelentette Christian Horner azonnali hatályú menesztését, a Magyar Nagydíj hétvégéjén pedig maga Max Verstappen erősítette meg, hogy nem vált csapatot 2026-ra.

Évtizedekben mérhető tapasztalatával a háta mögött nem csoda, hogy Hornert azonnal szóba hozták több csapattal is, legyen az akár az Alpine, akár a mezőnyhöz jövőre teljesen új alakulatként csatlakozó Cadillac – igaz, az utóbbi ajtó az elmúlt hetekben elég nyilvánvalóan bezárult.

Horner jövőjéről sok pletyka kering a Forma–1-es Azerbajdzsáni Nagydíj paddockjában is, ezek közül a legérdekesebb az, hogy a végkielégítése akár 100 millió dollár is lehet, ami a jelenlegi árfolyamon több mint 33 milliárd forintnak felel meg – ez az összeg még annál is masszívabb, mint amiről korábban szólt a szóbeszéd.

„Sok a pletyka” – erősítette meg a Viaplay stábjának nyilatkozva Christijan Albers, aki 2005 és 2007 között összesen 46 futamon állt rajthoz a Midland, illetve annak jogutódja, a Spyker kötelékében. „Igazán meglepődtem, amikor a minap azt hallottam, hogy csaknem 100 millió dolláros végkielégítésben egyeztek meg.”

Christian Horner számára a lejtmenet a 2024 elején kipattant zaklatási botránnyal kezdődött, ám a hivatalos magyarázat szerint a csapat formahanyatlása az, ami a vesztét okozta. A mostanáig napvilágot látott információk alapján 2030-ig volt érvényes szerződése a Red Bull-lal.

„Azon gondolkoztam, hogy lehetséges ez? Ha évente 8 milliót keresett, az 40 millió. Hogyan jött ki a maradék 60 millió?” – fejtegette a most 46 éves holland exversenyző. „Hallottam, hogy a Haashoz is be akarta magát vásárolni. Arról is pletykáltak, hogy a Cadillachez megy, de az a [zaklatási botrányban érintett – a szerk.] női alkalmazott most ott dolgozik, úgyhogy ezt kizárnám.”

„Látjuk, hogy flörtöl az Alpine-nal és a Haasszal is, de előbb meg kell várnia, hogy kap-e szerződést.”