A Red Bull szerdán jelentette be, hogy Christian Hornert azonnali hatállyal felmentették a Red Bull Racing vezérigazgatói (csapatfőnöki) posztjáról.

A 20 év után menesztett angol egyelőre még az energiaital-gyártó alkalmazásában áll, eredetileg 20230-ig szól szerződésének felbontása ezután következik, de úgy tudni, amint ez megtörténik, máris másik Forma-1-es alakulatnál állhatna munkába, ha úgy szeretné.

Horner esetleges távozása jó ideje téma, az elmúlt hetekben-hónapokban már hírbe is hozták a Ferrarival és az Alpine-nal is. Előbbinél az idén lejáró szerződésű Frederic Vasseur utódja lehetne, bár a franciával egyelőre még tárgyalnak a lehetséges folytatásról, ugyanakkor az sem titok, hogy az olasz márka elnöke, John Elkann nagy csodálója Hornernek.

Szintén az az Alpine-t vezető tanácsadóként irányító Flavio Briatore is, aki továbbra is keresi a francia alakulat új csapatfőnökét, miután a tavaly érkezett Oliver Oakes Miami után váratlanul távozott. Az Alpine-nál nemrégiben Steve Nielsent nevezték ki a csapat ügyvezetőjének, ő szeptembertől kezdi a munkát, de Horner számára vonzó lehetne a tisztán csapatfőnöki munka, az a poszt pedig még betöltetlen az enstone-iaknál, ráadásul friss és nagy szakmai kihívás lenne az évek óta küszködő projekt felfuttatása. (Más kérdés, hogy a csapat akár új tulajdonosok kezébe is kerülhet a közeljövőben.)

„20 év a csúcson önmagáért beszél. Ellenfél a pályán, jó barát azon kívül. Christian, gratulálok a Red Bull-lal elért eredményeidhez, a legjobbakat kívánom az új kalandokhoz! Forza Christian!” – írta a közösségi médiában Briatore Horner leváltása kapcsán.

Ahogy feljebb utaltunk rá, állítólag hamar be is állhatna, az F1Insider ugyanis úgy tudja, Horner szerződésében már nem aktív a Forma-1-ben a vezetőknél bevett, a csapatváltások előtt az érintettet hosszú hónapokra vagy akár egy évre is kényszerszabadságra kárhoztató záradék.