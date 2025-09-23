A Red Bull júliusban, még az előzmények fényében is váratlanul, azonnali hatállyal mentette fel a munkavégzés alól a Forma-1-es csapatot a kezdetek, azaz 2005 óta vezető Christian Hornert, aki a versenycsapat irányításán túl nem mellesleg az egész Red Bull Racing és a Red Bull Powetrains vezérigazgatója is volt.

Az 51 éves angol helyét már a Belga Nagydíjra a Racing Bullstól előléptetett Laurent Mekies vette át, ám Horner cégvezetői megbízatásának végét csak augusztusban tették hivatalossá, a Red Bull-os alkalmazása pedig – igen komoly, a hírek szerint 100 millió dolláros/fontos (33 vagy 45 milliárd Ft) végkielégítéssel – most hétfőn szűnt meg végleg.

A brit Sky Sports értesülése szerint ugyanakkor az eredetileg 2030-ig szerződéssel bíró vezető elküldését még „olcsón” is úszta meg az energiaital-gyártó, Horner ugyanis további tízmilliók helyett a mielőbbi szabadságot kérte, azaz hogy a lehető legrövidebb legyen az F1-ben bevett kényszerszabadsága.

„Egy kicsit kevesebb pénzt kért, hogy a lehető leghamarabb, már 2026-ra visszatérhessen az F1-be. Nem 2026 elejéről van szó, de mondjuk már nyár előtt egy másik csapat tagja lehet majd. Chrisiian Horner már jövő tavasztól újra itt lehet az F1-ben” – magyarázta a csatorna riportere, Craig Slater.

Slater hozzátette, hogy tudomása szerint Horner eddig a Red Bull-lal folytatott munkaügyi alkudozásra koncentrált, emellett hagyományos apukafeladatokat látott el, most nyaralni megy nejével, Geri Halliwell-lel, utána viszont már az F1-es visszatéréssel is foglalkozhat majd, mert állítólag úgy érzi, lenne még dolga a sportágban.

Horner a kirúgása óta nem igazán szólalt meg – valószínűleg jogi okokból nem is tehette –, így részéről a jövőt illető terveiről sem hallhattunk, ám sokan leginkább az Alpine-hoz kötik, ahová jó barátja, Flavio Briatore mellé érkezhetne, nem is pusztán csapatfőnökként, hanem akár résztulajdonosként.

Az enstone-i alakulat mellett felmerült már, hogy esetleg a jövőre belépő Cadillacnél kaphatna valamilyen vezetői szerepet, bár ott már megvan a projektet jó ideje építő Greame Lowdon, akivel elégedettek, vagy esetleg a Toyotával komolyabb együttműködést építő Haasnál találhatna munkát – utóbbinál bökkenő, hogy a munkahelyi afférja/zaklatási ügye állítólagos áldozata most épp ott dolgozik.