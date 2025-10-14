Már nyáron felmerült, hogy a Ferrari szeretné megszerezni az akkor még a Red Bullt irányító Christian Hornert – végül hosszabbítottak Frederic Vasseurrel, de most, hogy Horner már szabad, más a helyzet.

A Red Bull Racingnél a Brit Nagydíj után leváltott, majd néhány hete végleg elbocsátott 51 éves angolról úgy hírlik, hogy még a végkielégítésének egy részéről is lemondott, hogy cserébe rövidebb kényszerszabadságot követően minél előbb visszatérhessen az F1-be.

Horner tárgyalt már a Haasszal, ahol nem tartottak igényt a szolgálataira, az Aston Martinnal és az Alpine-nal is hírbe hozták, ám a brit Daily Mail most újra a Ferrari-vonalat vette elő.

A lap Horner „baráti köréből” származó információkra azt írja, a Vasseurben csalódott Ferrari-vezér, John Elkann a volt Red Bull-főnököt csábítgatja, és ugyanígy tudja a német F1 Insider is.

Külön adalék, hogy mivel fennáll a lehetősége, hogy Charles Leclerc 2026 végén elhagyja a Ferrarit, a helyére megpróbálhatnák megszerezni Max Verstappent – más kérdés, hogy Horner maranellói jelenléte segítené-e a négyszeres világbajnok megszerzését, vagy inkább akadályt jelentene, mert a holland nem szeretne újra volt főnökével dolgozni. Az köztudott, hogy a Verstappen apja, Jos nagyon nem volt jóban Hornerrel, éveken keresztül fúrta a Red Bull csapatfőnökét.