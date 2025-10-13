A Ferrari lassan két évtizede a „majd jövőre” jegyében teljesít, középszerű és majdnem-szezonok váltogatják egymást, egyéni bajnoki címet 2007, konstruktőrit 2008 óta nem sikerült szerezniük.

Az újabb nagy reményt 2026 jelenti, a nagy szabályváltozások nyertese elvben akár a Scuderia is lehet, bár favoritnak senki nem tekinti őket.

Az egykor az F1-ben a Ferrarinál is vezető, a Lotusszal 1978-ban világbajnoki címet szerző, az USA-ban számtalan bajnoki címet bezsebelő, Le Mans-győzelmet is magáénak tudó versenyzőlegenda, Mario Andretti egy hétvégi olaszországi rendezvényen így beszélt a Scuderiáról:

„A Ferrari az a Ferrari, előbb vagy utóbb visszatér az élre. Mindig” – szögezte le a 85 éves olasz‒amerikai, aki abban azért nem feltétlenül hisz, hogy ez jövőre sikerülhet nekik.

Kérdésre, hogy személy szerint az ő bizalma végleg megrendült-e a csapatot harmadik éve irányító Fred Vassuerben, lakonikusan, kíméletlen őszinteséggel ennyit felelt: „Igen.”

Andrettinak persze bíznia kell benne, hogy legalább az erőforrást jól fejlesztik, hiszen ott ül a Forma-1-ben 2026-ban bemutatkozó Cadillac-csapat igazgatótanácsában, az alakulat pedig első két szezonjában az olaszok motorjait használja majd.

Ha a Ferrari jövőre sem lép előre, az elmúlt egy-két hét hírei alapján elveszítheti Charles Leclerc-t, nyílt titok, hogy a monacói 2027 tekintetében több csapatnál is érdeklődött. Ami a Cadillacet illeti, ők kérdés nélkül fogadnák, mondta Andretti:

„Nagy rajongója vagyok Leclerc-nek. Ha valamikor szeretne csapatot váltani, azonnal igazolnám a Cadillachez” – szögezte le.

Erre persze biztosan nem most kerül sor, hiszen a Cadillacnek már megvan a versenyzői párosa, a partvonalra szorult sokszoros futamgyőztes veteránokkal, Valtteri Bottasszal és Sergio Perezzel futnak neki a bemutatkozásnak.