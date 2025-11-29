Bombaként robbant, amikor az Aston Martin a Forma–1-es Katari Nagydíj előtti napokban bejelentette, hogy 2026-tól a Red Bull korábbi sikerkovácsaként ismert sztártervező, Adrian Newey veszi át a csapat vezetését.

Ugyan már hetek óta a levegőben lógott a mostani csapatfőnök, Andy Cowell visszafokozása, Newey kinevezése abból a szempontból is váratlan fordulatnak számít, hogy a lehetséges utódok között fel se merült a neve. Christian Horneré és Andreas Seidlé annál inkább, mostanra azonban eldőlt, hogy a Red Bulltól a nyáron menesztett Horner biztosan nem kap szerepet az Aston Martin újjászervezésében.

A BBC értesülései szerint erről a csapat tulajdonosa, Lawrence Stroll – aki a saját bevallása szerint is tárgyalt a brit szakemberrel – a hét elején már az alkalmazottjait is tájékoztatta, és megerősítette azt is, hogy megtartják a mostani vezetői struktúrát. A csapat szóvivője ennek megfelelően kategorikusan tagadta, hogy a hét elején titokban körbevezették volna Hornert a csapat silverstone-i főhadiszállásán.

Horner esetleges csatlakozása eddig is felvetett kérdéseket annak tekintetében, hogy Newey tavaly részben a korábbi kollégája körül kirobbant zaklatási botrány miatt állt fel a Red Bulltól. Mindenesetre most már biztos, hogy Newey ül át a csapatfőnöki székbe, de Cowell is marad házon belül, aki a motorgyártóként jövőre érkező Honda gördülékeny beilleszkedéséért lesz felelős.

