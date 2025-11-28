Ahogy a Vezessen is megírtuk, a 2026-os áttörésre készülő Aston Martinnál az átszervezések keretében újabb jelentős változtatást jelentettek be: a tavasszal résztulajdonosként és műszaki főnökként beszállt Adrian Newey a jövő évtől a csapatfőnöki posztot is betölti a silverstone-i alakulatnál.

Az F1-ben több mint három évtizede dolgozó, előbb a Williamsszel, majd a McLarennel, végül, majdnem két évtizedes közös munka során a Red Bull-lal is világbajnoki címekig jutó angol szaember munkáját az Aston veterán versenyzője, Fernando Alonso mindig is frusztrációval vegyes irigységgel szemlélte, de éppen ezért most nem is lehetne boldogabb, sztármérnök lesz az általános főnök.

„Nagyszerű a csapat számára, hogy velünk van Adrian, a tudása tapasztalata lehetővé teszi, hogy a legmagasabb szinten küzdjünk. Andy (Coweel, az eddigi csapatfőnök) új feladatokat kap olyan területen, amit behatóan ismer, szóval logikus a változtatás, én örülök neki” – kommentálta a bejelentést Katarban a kétszeres világbajnok.

„Szerintem Adriannak megvan minden képessége ahhoz, hogy gyors autót hozzon össze. A csapatfőnöki szerep ma már egy kicsit más – média, megjelenések, szponzori kötelezettségek, de bízom benne, hogy neki nem kell ezekkel foglalkoznia, hanem csakis a fontos dolgokra koncentrálhat. Azt jól tudja, hogyan működik egy csapat, hogy összpontosítson mindenki egy célra, nagyszerű vezető, tényleg örülök ennek a bejelentésnek!”

„Mindenki örömmel dolgozna Adriannel, mindenki örömmel tanulna tőle. Azzal, hogy ő lesz a csapatfőnökünk, meggyőződésem, hogy még többen álmodnak majd arról, hogy hozzánk jöjjenek dolgozni, ami nagyon jó hír” – fejtegette Alonso.

A holland GPBlog.com egyébként úgy tudja, a döntés elég hirtelen született, az érintetteknek is meglepetés volt. A hírek szerint Newey és Cowell között az elmúlt időszakban voltak konfliktusok, a csapattulajdonos Lawrence Stroll pedig az előbbi mögé állt be, a bejelentés pedig azért érkezett most, hogy véget vessenek a korábbi Red Bul–főnök Christian Hornert az Aston Martinhoz kötő pletykáknak.

Newey egyébként már most, a katari hétvégén ott lesz a csapattal, hogy közvetlen közelről figyelje a munkát, de az idény végéig már Cowell marad a főnöki székben.