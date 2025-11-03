Mint arról korábban a Vezess beszámolt, a kanadai Ontarióban példátlan ellenszenv alakult ki a sebességmérő kamerákkal szemben: amellett, hogy több száz készüléket rongáltak meg, a tartomány vezető politikusai is azt az álláspontot képviselték, hogy azok kizárólag pénzbehajtásra jók.

Nem várt fordulatot hoztak a kritikák, azok ugyanis nem találtak süket fülekre, épp ellenkezőleg:

a napokban a kormány megszavazta a traffipaxok betiltását, az új szabályozás alapján két héten belül le is szerelik a kamerákat az utak mellől

– írja a Carscoops.

A döntéssel új megközelítést kap a közlekedésbiztonság kérdése Ontarióban: a sebességmérőket forgalomlassító eszközökkel, köztük fekvőrendőrökkel, körforgalmakkal és villogó fényekkel váltják le, igaz, ezek telepítésére pontos ütemtervet egyelőre nem jelöltek ki.

Doug Ford, a tartomány miniszterelnöke elismerte, hogy a paradigmaváltás ahelyett, hogy pénzt hozna, pénzbe kerül, de az ígérete szerint az alap keretében segíteni fogja az önkormányzatokat. Egyelőre homály fedi a segély kereteit, így azt is, hogy mekkora összeg áll majd rendelkezésre, ahogyan azt is, hogy milyen forrásból.

A CBC News beszámolója szerint a döntéshozók igyekeztek minél gyorsabban keresztülvinni a traffipaxok betiltásának törvénybe foglalását, így a javaslat egy, a bürokrácia mérséklésére irányuló csomagban kapott helyet. Ezzel a lépéssel a törvényjavaslat megvitatására kevés idő maradt, nyilvános meghallgatásokat nem is tartottak róla.

Mint arra számítani lehetett, meglehetősen vegyes fogadtatásban részesült a lépés: a továbbiakban ugyan már nem kell tartani a gyorshajtási bírságoktól, a döntést ellenzők szerint már az átmeneti időszak is, amíg végbemegy az átállás, komoly közlekedésbiztonsági kockázatot rejt magában.

