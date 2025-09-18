Még nincs egy évtizede, hogy a kanadai Ontarióban zöld utat adtak a sebességmérő kamerák telepítésének. Bár annak célja a közlekedésbiztonság javítása volt, a projekt a mai napig nem örvend nagy népszerűségnek. A tartomány fővárosában, Torontóban csak az elmúlt kilenc hónapban több mint 800 berendezés esett vandalizmus áldozatául – írja a Carscoops.

Az előző héten további 16 kamerát rongáltak meg, különböző eszközökkel: volt, amelyiket levágták, de olyan is akadt, aminek festékszóró sprayvel estek neki. Helyi beszámolók szerint van olyan kamera, amiben az elmúlt tíz hónapban hétszer tettek kárt.

Politikai körökben is komoly bírálói akadnak a traffipaxoknak, az élükön Doug Ford ontariói miniszterelnökkel, aki szerint a készülékek csupán a helyiek megsarcolását szolgálja. A rongálásokra reagálva azt mondta, az összeset le kellene szerelni. Szerinte igazságtalanul büntetik meg a járművezetőket azért, mert a megengedettnél 5-10 km/órával gyorsabban hajtanak. „Ez nem igazságos. Teljes mértékben a traffipaxok ellen vagyok” – nyomatékosította az álláspontját.

Ford stábja a CTV Newsnak küldött nyilatkozatában folytatta a traffipaxok üldözését. „Alternatív megoldásokat keresünk a közlekedésbiztonság javítására, de az automatikus sebességmérő kamerák nélkül, mert ezek nem jelentenek mást, csak pénzbehajtást” – közölték. „Szeretnénk, ha a városok megtennék a lépéseket a megszüntetésük érdekében. Ellenkező esetben készen állunk segíteni abban, hogy megszabaduljunk tőlük, amikor ősszel visszatér a képviselőház.”

Akik a traffipaxok mellett állnak, attól tartanak, hogy egy ilyen húzás a közlekedésbiztonság újbóli romlását eredményezheti az utakon. „Életeket mentenek ezek a kamerák. Emberek haltak meg ott, ahol ezeket felállították, és akik lebontják, azok mások életét kockáztatják” – mondta a kialakult ellenállás kapcsán Jess Spieker, a Friends and Families for Safe Streets közlekedésbiztonsági szervezet munkatársa.

Vannak adatok, amik ezt a narratívát támasztják alá, de azon kívül, hogy az iskolák közelében 45 százalékkal csökkent a gyorshajtások száma, más konkrétumokat nem hoztak nyilvánosságra, így a vita tovább folytatódhat.

