Kanada egyik legnépesebb tartományában, Ontarióban komoly vita robbant ki a sebességmérő kamerák körül. Doug Ford tartományi miniszterelnök ugyanis azt szeretné, ha teljesen betiltanák az automatikus traffipaxokat.

A politikus szerint ezek a kamerák nem lassítják a forgalmat – csak pénzt szednek be az autósoktól.

„Ha mérünk és büntetünk, attól még gyorshajtani ugyanúgy lehet. Ahelyett, hogy csekkeket postázunk, inkább az utakat kellene úgy megépíteni, hogy azok maguktól visszafogják a sebességet” – érvelt Ford.

A miniszterelnök az önkormányzatokat sem kímélte: „Mohók, csak a bevétel érdekli őket.” Azt mondja, a megoldás az infrastruktúra fejlesztése lenne – körforgalmak, fekvőrendőrök, forgalomcsillapító szigetek –, mert ezek tényleg biztonságosabbá tehetik az utakat.

Ford szerint Ontarióban 444 önkormányzat működik, és ezek közül 407 egyetért vele abban, hogy a traffipaxokat ideje lenne elfelejteni. Már be is jelentette, hogy törvényjavaslatot terjeszt be a kamerák betiltására. A jelenleg működő eszközöket eltávolítanák, helyettük pedig új figyelmeztető táblákat és villogó jelzéseket helyeznének ki.

„Ha egyszer kiépítjük a körforgalmakat és a fekvőrendőröket, senki sem fog gyorshajtani. Ez száz százalék!” – mondta magabiztosan a politikus.

Nem mindenki látja ilyen rózsásan a helyzetet

Az Ontariói Rendőrfőnökök Szövetsége, az Önkormányzatok Szövetsége és Toronto polgármestere is kiállt a kamerák mellett. Szerintük az automatizált sebességmérés bizonyítottan csökkenti a gyorshajtást, és biztonságosabbá teszi az utakat – nem csak az autósok, hanem a gyalogosok, kerékpárosok és különösen a gyerekek számára.

Egy friss kutatás is ezt támasztja alá: a Toronto Metropolitan University elemzése szerint a város iskolai övezeteiben 2020 és 2022 között a traffipaxok telepítése után 45 százalékkal csökkent a gyorshajtások aránya. A rendőrség szerint ez elég egyértelmű bizonyíték arra, hogy a kamerák igenis működnek.

Úgy tűnik tehát, Doug Ford egyelőre magányos harcot vív a traffipaxok ellen – a kérdés csak az, hogy az autósok vagy a közlekedésbiztonsági szakemberek álláspontja győz majd.

Vissza Magyarországra: