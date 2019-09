A beltérben az otthonos luxus vegyül a legújabb trendekkel, a Range Rover is rálépett a gombtalanítás útjára, minden kezelőfelületet képernyők uralnak. Mégis, a high-tech nem hoz olyan steril, műtőszoba jelleget, mint az Audiknál, a lekerekített élek, a matt csiszolású fémkeretek, a műszerfal puha, bőrszerű borítása adják meg azt az angolos pluszt, amiért a márka vonzó alternatíva lehet.

Lenyűgöző anyagokat találunk, ahova csak elér a kezünk, és a minimalista műszerfalon bevállaltak egy végigfutó egyenes varrást is, ennek megfelelő kivitelezése mutatja, hogy a márka fejlődött az összeszerelési minőség terén.

Sajnos kigyomlálták az egyik leglátványosabb apróságot, az utasok elkápráztatására tökéletesen alkalmas (másra nem), indításkor kiemelkedő, sebességválasztó tárcsát. Ez a trükk egyfajta védjegye volt a típusnak, de immár helyét egy unalmas, megszokott választókar vette át.

A táblagép-integrációt, vagyis a középső érintőkijelző elhelyezését viszont okosan oldották meg, mivel dől a műszerfal, ide is állványon álló képernyő kellett volna a kényelmes kezeléshez, de az Evoque tervezői nem spóroltak, az elegáns monitort inkább belesimították a konzol síkjába, így csak induláskor emelkedik ki, villanymotor segítségével.

A műszerfal tízcolos digitális kijelző, az érintőképernyő is ugyanekkora méretű, alatta a klímakonzol szintén digitális. Ide rengeteg funkció került, a két kiemelkedő tárcsa a hőmérséklet mellett szinte bármi mást is állíthat, akárcsak a legtöbb prémium autó alrendszerei, ez is tanulást igényel.

Annál is inkább, mert a rendszer egyedi elrendezést, logikát követ, akadnak meglepő menüútvonalak, és az indulása is lassú, már rég haladunk, amikor még csak a Land Rover feliratot csodálhatjuk a navigáció helyett. Ha viszont beindul, onnan hasít, a grafikai megjelenítés pedig mind a három kijelzőnél magas színvonalat képvisel,

Feszesen, jól tartanak az első ülések, amelyek SUV-s mércével egész sportos üléspozíciót adnak, a vaskos oszlopok, a magasra húzott váltóalagút, a méretes volán szűkítik a teret, ez az első sor tényleg kompakt méretű, de a kényelemre nem lehet panasz.

A hátsó sort viszont sok kritika érte az előző generációnál, ezért is nőtt a tengelytáv, és dolgozták át az első ülések háttámlájának kialakítását. Így már megfelelő a térkínálat két felnőttnek, de az átlag alsó-középkategóriás szabadidő-autók között nem egy akad, ami szellősebb második sort kínál.

Csomagterének alapmérete egész meggyőző, 591 literes, a 40:20:40 arányban dönthető hátsó sorral pedig 1338 literig bővíthető.