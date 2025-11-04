A 2006 és 2012 között gyártott 599 GTB Fiorano megjelenésekor a legerősebb közúti modell volt a Ferrari palettáján. A 620 lóerős 6.0 V12-es teljesítményét a 2010-ben bemutatott 599 GTO modellhez 670 lóerőre növelték, az autó 1 perc 24 másodperc alatt ment körbe a Ferrari házi tesztpályáján, a Pista di Fioranón – ilyen időt korábban egyetlen utcai modell sem ért el ott.

Mostanra persze sem motorteljesítményével, sem köridejével nincs benne még csak a Top 10-ben sem a túrakupé, amelynek egy makulátlan példányát idén nyáron kétmillió dollárért, 676 millió forintért árverezték el az USA-ban, a GTB alapverzió pedig ennél is jelentősen olcsóbb – távolról sem a legritkább, legkeresettebb, legkülönlegesebb modell Maranello történetében, de a V12 mégis csak V12.

Megfizethető, mégis egzotikus: ezért is választhatta a Talos Vehicles nevű brit manufaktúra az 599 GTB Fioranót új építése alapjául. A Talos XXT karosszériáját szénszálas kompozit panelekből gyártják újra, a sablonokat pedig öt példány után megsemmisítik, így az XXT eredendően hiperritka alkotás lesz.

Nem csak ritka, de erős is: a motor teljesítményét 683 lóerőre húzták fel, de van még tartalék a tuningban, ha az ügyfél erősebbet szeretne. Már ezzel is 3,5 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára a kupé, ami pont annyival gyorsabb az 599 GTB-nél (3,7 mp), mint amennyivel lassabb a GTO-nál (3,3 mp.)

Az autó áráról nincsenek információink, ahogy az aerodinamikai csomag részletei sem ismertek. Pedig különösen látványosak az első lökhárítón elhelyezett szárnyacskák, az első splitter és a hátsó diffúzor. A légterelés fő eszköze persze a hatalmas, dupla (és a jelek szerint állítható) szárnyszelvénnyel szerelt hátsó spoiler, amelynek karosszériába integrált konzoljain messze túlnyúlnak a méretes zárólemezben végződő idomok.

A Talos XXT bal- és jobbkormányos kivitelben egyaránt elérhető, kérhető utcai és versenykivitelben, és általában bármilyen kívánságot örömmel teljesít a manufaktúra.

