Az elmúlt két évben világszerte több mint ötszáz futamon vett részt a 2023-ban bemutatott Porsche 911 GT3 R, az autó számos nemzeti és nemzetközi bajnokságban teljesít magas szinten. Mostanra azonban a tapasztalatokat is felhasználva eljött az ideje, hogy átdolgozzák a konstrukciót.

10 fotó

A mérnökök elsősorban az optimalizálásra törekedtek, a futómű beállításaiban éppúgy, mint az aerodinamika terén. A cél a kiegyensúlyozottabb viselkedés, az amatőrök számára is kiszámíthatóbb vezethetőség. Az első próbák igazolni látszanak a stáb elképzeléseit.

Az új 911 GT3 R leglátványosabb részlete az első kerékívek tetején kialakított szellőzőcsatornák, amelyek lassításkor segítenek ellensúlyozni az első futómű összeülését, ami egyrészt az aerodinamikának, másrészt az irányíthatóságnak és a fékezhetőségnek tesz jót. A fékvezérlésről egyébként a Bosch legújabb, ötödik generációs ABS-e gondoskodik.

Hátul 4 mm-es Gurney-perem került a méretes szárny kilépő élére, a fenéklemez teljesen burkolt, hátul extra megerősítéssel. A többlengőkaros hátsó felfüggesztés módosított geometriája mérsékli a gyorsításkor jelentkező ágaskodási hajlamot.

Az ügyfelek visszajelzései alapján az elektrohidraulikus kormányszervó extra folyadékhűtést kapott, ami elsősorban a hosszú távú futamokon jelent előnyt. A kerékcsapágyak kerámiából készülnek, a féltengelyek és a kerékagy külön hűtést kapott, a hátsó fékek hűtése pontosabban szabályozható.

Az utastéri szellőzőrendszert is átdolgozták, így hatékonyabb, egyenletesebb a légmozgás a kabinban. A telemetriai adatrögzítő kihúzható pendrive-ra dolgozik, így a boxban gyorsabban hozzáférnek az adatokhoz, mintha kábellel kellene laptopot csatlakoztatni az autóra.

Egy sor csomagot is kidolgoztak az autóhoz, amelyek lézeres szenzorokkal, hosszú távú versenyzéshez szükséges tartozékokkal, kamerákkal, tankolássegítő megoldásokkal egészítik ki az alapfelszereltséget. Ezen kívül a Porsche az összes nagyobb szériához kínál előre összeállított specifikációs csomagokat, amelyek egyedi féltengelyeket, hangtompítókat, szárnykonzolokat tartalmaznak.

A 4,2 literes boxermotor csúcsteljesítménye nem változott, továbbra is 565 lóerő a maximum, amit ki lehet hozni a hathengeres erőforrásból.

A 2026-os fejlesztések utólag is megvásárolhatók részben, vagy akár teljes egészében. A most bemutatott, jövőre debütáló új GT3 R fejlesztését egyébként már tavaly nyáron elkezdték, a pályatesztekre idén tavasztól került sor.

a videó a hirdetés után indul

Aki nem versenyezni, csak élvezkedni szeretne a versenypályán, annak is kínál(t) autót a Porsche: