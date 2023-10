Versenyautó, csak gyűjtőknek

Mindössze hetvenhét példányban gyártják, és egyenként nettó 951 000 euróért, azaz 370 millió forintért kínálják eladásra a Porsche 911 széria újabb különlegességét, a GT3 R rennsport modellt.

Az aktuális 911 GT3 R modellre épülő verziót kifejezetten versenypályára szánják, de nem versenyezni, hanem csak úgy, örömködni, ezért aztán fődarabjait az érvényes GT3-as korlátozásokra fittyet hányva hangolták be.

A 4,2 literes, hathengeres boxermotor például az FIA által engedélyezett 565 helyett 620 lóerős. A maximális fordulatszám 9400/perc.

Fontos fejlesztés, hogy akár E25-ös, azaz szintetikus és bioüzemanyagokat jelentős arányban tartalmazó üzemanyaggal is használható – ennek érdekében a motor speciális dugattyúkat és vezérműtengelyt kapott –, ugyanakkor hagyományos benzinnel is elmegy.

A hatfokozatú, szekvenciális sebességváltót minimális mértékben módosították a 911 GT3 R-hez képest. Az elektronikusan működtetett váltómű felső három fokozatának áttétele ugyanaz, mint amit a GT3 versenyautó Daytonában alkalmaz – azért pont ez egyébként, mert a 911 GT3 R rennsportot Észak-Amerikában leplezték le, nem titkolva, hogy elsősorban itt számítanak vevőkre. Hatodik fokozatban egyébként 9000/percig forog el a motor, végsebessége itt 20 km/órával magasabb, mint az eltérő végáttételezésű GT3 R-nek.

A 911 GT3 R rennsport kérhető hangtompítóval, kétféle hangerőszintre hangolva, vagy teljesen nyitott kivitelben, így az ügyfél (illetve a kiszemelt versenypálya szabályzata) döntheti el, hogy mennyire üvöltsön az autó.

A futómű beállításain nem sokat változtattak a GT3 versenyautóhoz képest. A KW lengéscsillapítók öt fokozatban állíthatók, ami pedig a többi paramétert illeti, az ügyfelek alátétek segítségével módosíthatják azokat.

A 18 colos, központi csavaros BBS keréktárcsákra szerelt abroncsokat kifejezetten ehhez a modellhez fejlesztette ki a Michelin.Speciális gumikeverékének köszönhetően gyorsabban melegszik fel, és pontosabban vezethető, mint egy széria Pilot Sport abroncs. Emellett belső szerkezete, illetve az oldalfal dizájnja is egyedi.

A fékeket az AP szállítja, a titán alkatrészeket alkalmazó rendszer jóvoltából egy teljes kilogrammal csökkentik a rugózatlan tömeget. További fogyókúrás beavatkozás, hogy nincs klímaberendezés, a pilóta kényelméről egy speciális üléshűtő rendszer gondoskodik. A menetkész tömeg célértéke 1240 kg, ami azt jelenti, hogy pontosan 2,0 kg jut minden egyes lóerőre.

Ami a karosszériát illeti, csak az első gépházfedél, valamint a tetőlemez származik módosítás nélkül a GT3 R-ből. A tervezők elsősorban aerodinamikai célú módosításokat eszközöltek, ennek részeként a kerékdobokba süllyeszett digitális kamerák helyettesítik a külső tükröket.

A far kialakításához – különösen a hatalmas légterelőhöz – legendás Porsche versenyautók megoldásaiból merítettek ihletet. Az autó teljes szélességében húzódó fénysáv alatt burkolatlan nyílást találunk, amely nem csak a hűtést segíti elő, de akadálytalan rápillantást is biztosít a motortérre, a kipufogóra.

Az egyszemélyes belső térben javarészt spártai környezet fogad, de van hangulatvilágítás és megvilágított sorszám-plakett is. A biztonságról FIA-homológ szerelvények gondoskodnak, a kijelző grafikája egyedi.

A 911 GT3 R rennsport gyárilag szürke fényezéssel fedett szénszálas karosszériával készül, de opcióként számos további színárnyalat is rendelhető. A legstílusosabb megoldás a képeinken is látható, kék-piros rennsport reunion design, de elérhető például egy olyan kivitel is, amelynél a kék különböző árnyalataival hangsúlyozzák ki az autószélességét.