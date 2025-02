Jacques Villeneuve a Williams eddigi utolsó világbajnoka, ám az 1997-es győztes és a patinás csapat viszonya cseppet sem volt felhőtlen az elmúlt években.

Miután a kanadai exversenyző többször élesen kritizálta a 2010-es évek második felére komoly gödörbe került csapatot, minden idők egyik legrosszabb fizetős pilótájának bélyegezte az akkoriban a Williamsnél alkalmazott Lance Strollt – az évek bizonyították, hogy azért nem járt messze az igazságtól –, be-beszólogatott az alakulat vezetését átvett Claire Williamsnek, 2017-ben nemes egyszerűséggel ki is tiltották ót az istálló motorhome-jából és garázsából.

A Williams 2020 folyamán a családtól átkerült a Dorilton befektetési csoport tulajdonába, amely komolyan is veszi az újjáépítést. Bár az első pár évben több vezetőcsere is történt, 2023 óta a Mercedestől érkezett James Vowles a főnök, akinek irányítása alatt egyre inkább komolyan vehető a grove-i alakulat.

A múlthoz való hozzáállás is változott, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy most bejelentették: az eddigi is ilyen szerepben alkalmazott Jamie Chadwick és a 2000-ben náluk bemutatkozott későbbi világbajnok (2009, Brawn GP), Jenson Button mellé Villeneuve-öt is bevették csapatnagykövetként.

„A Williams az életem egyik kulcsfontosságú szakaszát jelentette, nagyszerű emlékeim kötődnek hozzá. Nem is lehetnék boldogabb, hogy újra a család része lehetek, hogy a csapattal közösen ünnepelhetem a múltat, ugyanakkor támogathatom az alakulat jövőjét” – mondta Villeneuve, aki az 1996-97-es williamses „etapot” követően a BAR/Hondánál küszködött, majd a nem sokkal később BMW-vé átalakult Saubernél folytatta határozottan eredménytelen pályafutását, hogy végül 2006 folyamán a szezon közben intsenek neki búcsút.

Villeneuve az elmúlt másfél évtizedben különböző tévés szakértői, szakkommentátori szerepekben tűnt fel a Forma-1-ben.

Ami a csapatot illeti, az alakulat Alex Albon és a Ferraritól érkezett Carlos Sainz párosával vág neki a 2025-ös szezonnak. A(z egyelőre álcafestéses) új autójukat a mezőnyből elsőként pénteken, Silverstone-ban küldik pályára, a grove-iak egyéként tegnap mutatták be az idei csapatruházatukat is, íme: