Ilyet még nem láttunk: a Forma-1 egyik aktív – és nem túl eredményes – versenyzője a sportág legendái ellen versenyez majd Silverstone-ban.

A sörmárka Michelob Ultra, valamint a Williams együttműködésében Logan Sargeant olyan ellenfelek ellen áll majd rajthoz, mint az 1978-as világbajnok Mario Andretti, a négyszeres bajnok (1985, 1986, 1989, 1993) Alain Prost, a Williams 1996-os és 1997 bajnokai, Damon Hill és Jacques Villeneuve, valamint 2009 győztese, Jenson Button.

A „Lap of Legends” keretében persze nem küldik újra pályára 84 éves Andrettit, a 69 éves Prostot, ahogy a többi legendát sem, Sargeant a mesterséges intelligenciával megalkotott avatárjaik ellen vezet.

Az MI-bajnokok összes futamát – több mint 720 versenyt, 1260 órányi felvételt – elemezték ki, hogy virtuális változataik vezetési stílusát, technikáját, gumikezelését, erőnlétét, állóképességét, autóik viselkedését a lehető leghűbben lemodellezzék.

Michelob ULTRA ehhez aztán egy, a The Stigként ismert Ben Collins által tesztelt-fejlesztett, kiterjesztett valóságos sisakot készített, Sargeant ezt viselve száll harcba a legendák ellen.

Pontosabban szállt, hiszen a silverstone-i futam már lezajlott, a 15 kört 28 kamerával – köztük négy fedélzeti, egy sisakkamerával, két drónnal – rögzítették, a számítógéppel pályára varázsolt legendákkal kiegészített felvételeket pedig hamarosan egy egyórás műsorban mutatják majd be. Az adásban a verseny előkészítése, a Williams központja is feltűnik majd, Button pedig házigazdaként, kommentátorként is szerepel.

Az USA-ban május 14-én bemutatandó Lap of Legends műsort összesen 28 országba adták el, minden bizonnyal hazánkban is látható lesz a tévéképernyőkön.