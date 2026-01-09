Habár egyértelmű az oka annak, hogy miért tilos nyílt lángot használni a benzinkutakon, sokan a mai napig nem értik, mint azt egy orosz autós pár évvel ezelőtti példája is mutatja. Amellett, hogy a cigaretta káros az egészségre, annak gyúlékonyságából fakadóan az üzemanyaggal sem alkot jó párost.

Január 7-én, szerdán este Németországban riasztották a tűzoltókat, miután egy Mercedes-Benz borult lángba egy oberhauseni benzinkúton. A nyomozás mostani állása szerint valaki kannából próbálta megtankolni a lengyel rendszámú járművet, azonban közben kiömlött az üzemanyag. A rendőrség szerint ez még nem okozott volna különösebb gondot, ha egy másik személy nem gyújtott volna rá. Ez viszont elegendő volt ahhoz, hogy pillanatokon belül a lángok martalékává váljon a Mercedes.

A tűzben a Mercedes teljesen megsemmisült, a mentők a kiégett roncs közelében a benzineskannát és a cigarettásdobozt is megtalálták. Az incidens során megsérült egy 38 éves férfi, valamint egy 29 éves nő, őket további ellátás céljából kórházba szállították, de az állapotukról nem hoztak nyilvánosságra további információkat.

A kiégett autót lefoglalták, a történtek kivizsgálása folyamatban van – közölték a helyi hatóságok.

