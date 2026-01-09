Habár egyértelmű az oka annak, hogy miért tilos nyílt lángot használni a benzinkutakon, sokan a mai napig nem értik, mint azt egy orosz autós pár évvel ezelőtti példája is mutatja. Amellett, hogy a cigaretta káros az egészségre, annak gyúlékonyságából fakadóan az üzemanyaggal sem alkot jó párost.

Január 7-én, szerdán este Németországban riasztották a tűzoltókat, miután egy Mercedes-Benz borult lángba egy oberhauseni benzinkúton. A nyomozás mostani állása szerint valaki kannából próbálta megtankolni a lengyel rendszámú járművet, azonban közben kiömlött az üzemanyag. A rendőrség szerint ez még nem okozott volna különösebb gondot, ha egy másik személy nem gyújtott volna rá. Ez viszont elegendő volt ahhoz, hogy pillanatokon belül a lángok martalékává váljon a Mercedes.

Rágyújtottak a kúton, több nem is kellett a katasztrófához 1

A rendőrök szájbarágósan el is magyarázták a történteket. A benzineskanna és a cigaretta kombinációja volt a katasztrófa biztos receptje. (Fotó: Polizei Oberhausen)

A tűzben a Mercedes teljesen megsemmisült, a mentők a kiégett roncs közelében a benzineskannát és a cigarettásdobozt is megtalálták. Az incidens során megsérült egy 38 éves férfi, valamint egy 29 éves nő, őket további ellátás céljából kórházba szállították, de az állapotukról nem hoztak nyilvánosságra további információkat.

Rágyújtottak a kúton, több nem is kellett a katasztrófához 2

A kiérkező tűzoltók a lángokat ugyan megfékezték, az autót már nem tudták megmenteni. (Fotó: Polizei Oberhausen)

A kiégett autót lefoglalták, a történtek kivizsgálása folyamatban van – közölték a helyi hatóságok.

Tavaly novemberben is hasonló eset történt egy brazíliai töltőállomáson, ahol abban a pillanatban, hogy rágyújtottak egy cigarettára, bekövetkezett a legrosszabb. További részletek a Vezess korábbi cikkében:

Rágyújtottak a kúton, több nem is kellett a katasztrófához 3
Ezért őrültség benzinkúton dohányozni: lángtenger lett a felelőtlen mozdulatból
Döbbenetes videó: rágyújtott a benzinkúton, és nem is…
Rágyújtottak a kúton, több nem is kellett a katasztrófához 4
Kajadetox az ünnepek után? Így csináld
Az ünnepek alatt nehéz nemet mondani a finom falatokra. Hogyan rázódjunk vissza az egészséges táplálkozás világába…