Biztonsági kamerák rögzítették azt a hajmeresztő pillanatot, amikor egy férfi simán rágyújtott egy cigarettára, miközben éppen üzemanyagot fejtettek le a tartálykocsiról egy benzinkúton Brazíliában.

Az eset hétfőn este történt a maranhãoi Timonban. A felvételeken tisztán látszik, ahogy a lángok másodpercek alatt szétterjednek, miután a férfi meggyújtotta a cigit és az égő gyufaszálat a földre dobta. A kút shopjában tartózkodó ügyfelek érthető módon pánikba estek és azonnal menekülni kezdtek a helyszínről.

A tragédiát a kút személyzetének lélekjelenléte akadályozta meg: az egyik alkalmazott azonnal felkapott egy poroltót és megfékezte a lángokat, így a tűzoltókat végül nem is kellett riasztani. Egy közelben parkoló motorkerékpár is majdnem áldozatul esett, de végül nem kapott lángra. Az üzemanyag lefejtését természetesen azonnal leállították, amíg a helyzetet normalizálták.

A helyi tűzoltóság szerint az a külső pihenőrész – asztalokkal és székekkel, ahol a férfi rágyújtott – nem is szerepelt az állomás hivatalos tűzvédelmi tervében. Wellington Soares Araújo hadnagy, a tűzoltóság műszaki igazgatója elmagyarázta (amit elvileg minden autósnak tudnia kellene), hogy a benzin rendkívül illékony anyag.

Felgyülemlő gőzei gyúlékony elegyet alkotnak, ráadásul ha nincs légmozgás, a levegőnél nehezebb keverék a padló szintjén reked meg, szinte észrevétlenül, ami a legkisebb tűzzel vagy szikrával érintkezve is azonnali tűz- és robbanásveszélyt jelent. Mint mondta, pontosan ezért életveszélyes a töltőállomások közelében dohányozni.