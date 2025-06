Gyújtóval hadonászó autósok a benzinkúton? Miközben a töltőpisztoly az autóban, folyik az üzemanyag és párolog a benzin? Ehhez hasonló őrültséget talán egy gyenge vígjátékban tudnánk elképzelni, de – mint annyi más közlekedési rémtörténet esetében – a valóság most is rálicitál a képzeletre. Ez a jelenség ugyanis korántsem egyedi: az elmúlt években több országban, több alkalommal is előfordult, hogy a sofőr saját kezűleg teremtett tökéletes gyújtóforrást a benzingőzök fölött.

A legtöbb ilyen esetben az autós valamiért be akar lesni a tanksapka mögé. Mintha nem tudná, mennyi fér még a tartályba; nem hallaná, hogyan változik a csobogás hangja, amikor a benzinszint eléri a töltőcső végét; mintha nem tudná, hogy a pisztoly automatikusan leállítja a folyamatot, amint az üzemanyag visszakoppan a szűk nyíláson. Nem, ő inkább közelebb hajol – és bekukucskál egy gyújtóval, nyílt lánggal. Ennél nagyobb ostobaságot nehéz elképzelni egy benzinkúton.

Ez a friss eset Oroszországban történt, a helyzet gyakorlatilag a szokásos:

Ez a hasonló eset még 2012-ben történt, a forgatókönyv gyakorlatilag ugyanaz.

Az Egyesült Államokban egész más okból került elő a gyújtó. Egy férfi pókot látva esett pánikba, és az életére törő apró élőlényt akarta a lángokkal elpusztítani. Annyira hatékony volt, hogy majdnem sikerült az egész létesítményt leégetnie.

2022 decemberében is történt a fentiekhez kísértetiesen hasonló baleset Oroszországban. Az autós itt is valamiért a töltőnyílás körül leskelődött nyílt lánggal a kezében, és nem meglepő módon az eredmény most is ugyanaz lett, mint mindig. Tűz, pánik és balesetveszély.