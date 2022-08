Kevés egyértelműbb szabálya van a benzinkutaknak, mint a nyílt láng használatának tilalma. Ezt már egy óvodás is megérti, az üzemanyag gyúlékony, aki pedig a tűzzel játszik, az megégeti magát. Ez a fontos lecke eddig kimaradt a felvételen látható orosz autósnak. Cseljabinszk egyik benzinkútjára állt be Renault (nálunk Dacia) Logan típusú autójával, és úgy tűnik, az átlagos gép tankolása is túl sokáig tartott, mert unaloműzőként emberünk rágyújtott.

Csakhogy a cigaretta mellett a benzingőz is lángra lobbant, majd sikerült az egész töltőoszlopra elterjeszteni a tüzet.

A man in #Chelyabinsk region, #Russia decided to light a cigarette at a petrol station. The result of this can be seen in the video. pic.twitter.com/PaVS5cuU8P