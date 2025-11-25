A Sonderwunsch (különleges kívánság) program 1978 óta igyekszik meghallani és megvalósítani a Porsche-ügyfelek egyéni kívánságait. Egy amerikai ügyfél, bizonyos Phillip Sarofim kívánsága azonban nem volt szokványos: ő nem vadonatúj autóját szerette volna egyedi színben, kárpitozással, kivitelben megvenni, hanem első generációs, 2009-es gyártású Cayenne-jéhez kért volna ezt-azt.

Itt jött képbe a Factory Re-Commission program, ami eddig is létezett, de általában méregdrága ritkaságok (Carrera GT és mindenféle veteránok) helyreállítása volt a feladat. Itt viszont egy youngtimer modellről volt szó, aminek gyűjtői értéke még nincs, van viszont egy tehetős gazdája, aki hajlandó volt pénzt áldozni arra, hogy szeretett autója úgy nézzen ki, ahogy ő elképzelte.

“A 911 Spirit 70 látványa elvarázsolt, pont ugyanilyen hangulatot szerettem volna a Cayenne-be is” – mondta az autógyűjtő vállalkozó. Egyéb kívánsága csupán egy volt: szereljenek vonóhorgot a kocsira, mert régi álma, hogy egy klasszikus, csillogó Airstream lakókocsit vontatva végigroboghasson a Rab-el-Hálin, a világ legnagyobb folyamatos homoksivatagán.

A vonóhorog felkerült, méghozzá az amerikai lakókocsihoz passzoló, speciális kivitelben. A sivatagi bevetésre készülve bütykös terepabroncsokat szereltek a kocsira (bár a homokban jobban járt volna alacsony nyomáson üzemeltethető beadlockos szerelt kerekekkel, de ez legyen az ő gondja.)

Az olajzöld fényezéshez (alul matt feketével társítva) és a belteret borító, zöld bőrhöz egyaránt saját mintát hozott az ügyfél. Az ülések középrészét és a kesztyűtartó belsejét a szabványos Porsche-szövetekből ötletesen összekombinált intarzia borítja. A kilincsek, az ajtók szegélye, valamint az utas oldali dekorpanel polírozott alumíniumból készült.