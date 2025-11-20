Az idei év egyik fontos iparági híre, hogy a Porsche behúzta a vészféket az elektromos fejlesztések terén: új SUV zászlóshajóját mégis inkább részben vagy teljesen benzinmotoros hajtásláncokkal dobja piacra, és az eredetileg tervezettnél jelentősen hosszabban tartja gyártásban belső égésű motorjait.

Úgy tűnik tehát, egy ideig a most bemutatott Cayenne marad a márka legnagyobb elektromos modellje, és a nyers adatok ismeretében ez talán nem is baj.

38 fotó

A paraméterek rendkívüliek. A Turbo csúcsmodell maximális teljesítménye normál üzemmódban 630kW (857 LE), de az előzés gombot megnyomva 10 másodpercen át 760 kW (1033 LE) áll rendelkezésre. Ennél is többet szabadít fel a rajtautomatika: az ekkor ébredő 850 kW (1156 LE) és 1500 Nm bevetésekor 2,5 másodperc is elég a 0-100 km/óra gyorsulásra, a 0-200-as sprintet 7,4 mp alatt tudja le az autó.

A belépő Cayenne ennél szerényebb lesz: 300 kW (408 LE) a csúcsteljesítmény, ami a rajtautomatikát aktiválva 325 kW-ra (442 LE) ugrik, az átmeneti nyomatéki csúcs 835 Nm. Az autó 4,8 mp alatt gyorsul 0-100 km/órára, végsebessége 230 km/óra.

A brutális erőhöz szükséges energiát egy új fejlesztésű, 113 kWh kapacitású akkumulátorból nyeri az autó. Ez akár 400 kW-tal tölthető, így kevesebb mint 16 perc elég a 10-80%-os töltéshez. A Cayenne Turbo 623, a Cayenne Electric 642 kilométert tesz meg egy feltöltéssel. Apropó, töltés: a korábban már megemlített indukciós rendszer minden modellváltozathoz elérhető, a 11 kW-os töltés magától elindul, amint az autó leparkol a töltőlemez fölött.

A regeneratív fékrendszer sem átlagos teljesítményre képes: fékezéskor akár 600 kW-tal nyerik vissza az energiát a generátor üzemmódba kapcsoló villanymotorok. Ezt, akárcsak a Turbo hátsó villanymotorjának közvetlen olajhűtését a Formula-E szériából emelte át a Porsche. Bár a mindennapi használatban a lassítások 97%-át intézi az elektromos rendszer, a Cayenne hagyományos mechanikus fékrendszere se, átlagos; a Turbóhoz karbon-kerámia tárcsák is kérhetők.

A futómű adaptív légrugókat alkalmaz, mindkét modellnél aktív a csillapítás, a Turbón nyomatékvektor-szabályozást és az eddig csak a Porsche szedánokon alkalmazott aktív kanyarstabilizátort is kapunk. A hátsókerék kormányzás mindkét modellnél opciós.

A műszaki adatok egy részét már korábbról ismerhettük, amire viszont csak most derült fény, az a végleges dizájn – igaz, meglepetések nem várnak ránk. Érdekesség az offroad-csomag, ahol módosították az autó orr-részét.

A Cayenne közegellenállási együtthatója 0,25 (ez az alapmodell értéke), amiben szerepet játszik az örvényléseket elsimító aktív aerodinamikai csomag, amely állítható első hűtőlevegő-csappantyúkat, adaptív tetőspoilert és a hátsó kerekek mögötti szintén aktív aeroblade elemeket tartalmaz. Az első kerekek mögötti légfüggöny, a szinte teljesen burkolt fenéklemez és a diffúzor ugyancsak az áramlástani jellemzőket javítja.

Az új Cayenne Electric 4985 mm hosszú (+55 mm az elődhöz képest), 1980 mm széles, 1674 mm magas, tengelytávja pedig 3023 mm, ami csaknem tizenhárom centiméterrel (!) haladja meg a korábbi értéket. Ez, valamint a motorosan állítható hátsó ülések kiváló utazási komfortot eredményeznek hátul is.

A csomagtartó 781 litertől indul, és egészen 1588-ig bővíthető, plusz az orrban is van még egy 90 literes üreg. Vontatni 3,5 tonnát lehet.

A beltér újdonsága a hangulati üzemmód program, ami összehangoltan módosítja az üléshelyzetet, a hangulatvilágítást, a légkondicionálást, a hangzásprofilt és a kijelzők tematikáját. A panoráma napfénytető szegmensenként, elektronikusan sötétíthető, az ülésfűtés mellett a kartámaszok és az ajtópanelek is fűtöttek.

Nem korlátozza az ügyfelek kreativitását a Porsche: az új Cayenne tizenhárom karosszériaszínt, kilencféle különböző keréktárcsát, tizenkettő beltéri kombinációt, valamint öt-öt beltéri, illetve dekorcsomagot kínál. Ehhez jönnek még a változatos mélységekig elérhető, testre szabási lehetőségek.

A multimédiás élményt a márka legnagyobb kijelzőcsokra biztosítja: a központi érintőképernyő 14,25 colos OLED egység, opcióként kérhető 14,9 colos monitor az utas elé is.

Újdonság a Cayenne-en a kiterjesztett valóságot alkalmazó head-up kijelző, amely úgy jeleníti meg az adatokat, mintha egy 87 colos képernyőt helyeztek volna 10 méterrel a Cayenne elé.