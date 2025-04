Több mint 100 módosítással született meg a 911 GTS Cabriolet alapjain a 911 Spirit 70, a kis darabszámú örökség-modellsorozat harmadik tagja. A Sanghaji Autószalonon világpremierként ma bemutatott autót a Vezess egy exkluzív bemutatón még február elején látta és ma végre megírhatjuk, milyen élőben a gyűjtőknek szánt sportautó, amelynek vételára meghaladja a 100 millió forintot.

Amikor Magyarországról egyedül a Vezess lehet jelen egy eseményen, ahol Kelet-Közép-Európából és Délkelet-Európából egy szál görög kollégával képviselem a régiót, az tényleg exkluzív rendezvény, aminek megvan az a nagy előnye, hogy volt idő elbeszélgetnem az autó két tervezőjével. A 911 Spirit 70 megvalósításának részleteiről Boris Apenbrink és Thorsten Klein mesélt. Előbbi a Porsche Exclusive Manufakturnál a kis szériás modellekért és az egyedi opciókért felelős vezető, utóbbi a kis sorozatú Porschék formatervezését irányítja.

25 fotó

4/3-as tagsági könyv az elitklubban

Ez az autó a négy tagúra tervezett Heritage Design Edition széria harmadik tagja. Az első ebben a sorban a 2020-ban bemutatott, cseresznyepiros metálszínű 911 Targa 4S Heritage Design Edition, 992-es darabszámmal, farában a 450 lóerős, 3,0 literes turbómotorral, amely a 70 évvel azelőtti kezdeteket, az 1950-es éveket idézte meg.

Az elitklub második tagja, a Porsche 911 Sport Classic, a következő évtizedet: a hatvanas évek végét, a hetvenes évek legelejét ölelte fel a Porsche 356 időtlen fémszürke színéről mintázott karosszériával.

Pontosan ezt az árnyalatot addig soha egyetlen Porsche sem kapta még meg, de az autót fekete, kék vagy bármilyen egyéb színben is megrendelhették a vevők. Nem ártott, ha képesek bánni kuplungos autóval és úgy általában is tudnak mit kezdeni egy sportkocsival, mert az 550 lóerős, 3,7 literes hathengeres bokszermotorhoz hétfokozatú, kézi sebességváltó és hátsókerék-hajtás társult.

Egy egész korszakot idéz

A Heritage-szériába, magyarul örökség sorozatba tartozó 911 kabriók a Porsche Exclusive Manufaktúra autói és mint ilyenek, nem keverendők össze a kerek évfordulókra kiadott modellváltozatokkal, amilyen a 911 Turbo tavalyi 50-ik évfordulóját ünneplő, Turbonite szürkére fényezett 992 volt, amely a 650 lóerős turbómotorral 8,9 mp alatt gyorsul 0-ról 200-ra.

A Porsche Exclusive Manufaktur autói egy bizonyos kort idéznek fel, ebben az esetben az 1970-es éveket és az 1980-as évek elejét. A Targát és a kupét követő kabrió egy igazán vérbő korszakra tekint vissza, merész színekkel, legendás éjszakai élettel, amit a 911 Spirit 70 nemzetközi bemutatójának helyszíne is mutatott.

18 fotó

Egy menő nyugat-berlini szórakozóhelyen várt bennünket az autó. A berendezés Rubik-kockával, bakelit telefonnal, diszkógömbbel és szintén korabeli Polaroid-fényképezőgéppel tökéletesen színezte a hangulatot, pláne, hogy a BASF-audiokazetta és a láncingbe bújtatott szódásüveg sem hiányzott gyermekkorom relikviái közül, amelyek idővel átdiffundáltak a Vasfüggönyön túlra.

Több, mint retró

Nagyon fontos volt, hogy az autót ne csupán nyakon öntsék némi retrómázzal a ’70-es évek felidézéséhez, a tervezők igyekeztek a korszak Porschéinek karakterét újraértelmezni és erősségeiket áthelyezni a mai korba, ahogy például egy régebbi Adidas-tornacipő dizájnja is működni tud napjainkban.

Én is megkérdeztem az alkotóktól, hogy miért nem egy harsány színt választottak bemutatószínként az autóhoz, mondjuk az oly jellegzetes narancssárgát? Válaszuk alapján a fő szempont az ügyfelek meglepése volt, amire az Olive Neo sokkal inkább alkalmas, mint a narancssárga, amire kommunikációs színként számítanának. A másik ok a színharmónia megteremtése az eddigi két Heritage Design autó cukorkapiros és glettszürke fényezésével, mert nem is egy ügyfélnek mindhárom ott fog majd állni a garázsában.

Hangulatos relikviák az 1970-es évekből. Neked megvolt bármi ebből a korból?

a videó a hirdetés után indul

Ez a fényezés ebben a formában még sosem volt elérhető a márkánál, mert a sárgásabb árnyalatú olíva és az olívazöld nem ugyanez az árnyalat. Természetesen az autó még vagy 150 másik fényezéssel is rendelhető, a Signalorange is megtalálható közöttük, amiről a képgalériában találtok fotót.

Elöl a 911 matricából indul ki a három hátrafelé futó sáv, amely a szövettetőn is folytatódik. Akkoriban a csíkozással a különösen gyors versenyautókat és utcai sportautókat látták el gazdáik, mert a nagy sebességre utaló jellel könnyebben észlelhető a visszapillantóból a gyorsan érkező jármű. A csíkok a vászontetőn is folytatódnak, ami nem festés vagy matrica, hanem eltérő anyagok összeszövésével oldották meg a mintázatot.

Múltidézés zománcfesték nélkül

Különleges az embléma színe is. A Stuttgart és a Porsche felirat tipográfiája az 1970-es években használt emblémát idézi, akárcsak a piros szín a pajzsban. Akkoriban még zománcfestékeket használt az autógyártás, ami ma környezetvédelmi okból nem működik, mégis hiteles a klasszikus korallpiros árnyalat.

Az embléma bevonata nem 14 karátos trombitaréz, valódi aranyozást kapott! Az autó felületein összesen nagyjából 5 grammnyi aranyat használt fel a Porsche. Az első sárvédőn a szintén aranyozott emblémákat a szállításhoz leragasztják a gyárban, hogy a csillogás ne ösztönözzön senkit az ellopásukra a hosszú logisztikai láncban, amíg az autó eljut tulajdonosához.

Az 5 grammnyi nemesfém zöme a faron a PORSCHE típusjelzést és a 911 Spirit 70 emblémát díszíti. Az aranyozott típusfelirat megvalósítása komoly gondba ütközött, mert a Porsche szakemberei szerint vagy 15 éve a Lexus használt ilyet utoljára és időközben az összes beszállító leállít a gyártásával.

Nincs választás: mindegyik kabrió, mindegyik GTS

Minden múltba tekintő modell azonos típusra épül, így sem a karosszériában, sem a technikában nincsenek választási lehetőségek. A Porsche 911 Spirit 70 alapja a vászontetős 911 GTS. Az 541 lóerős rendszerteljesítményből 485 jut a hathengeres boxermotorra, a villamos gép 41 kW-os, ami 56 lóerő. Az alapáron Sport Chrono-csomagos kabrió 3,1 mp alatt gyorsul 100-ra, 10,9 mp elég 200-ig és 312 km/óra a végsebessége. A menetteljesítményekhez hasonlóan az autó méretei sem változtak, hossza 4553, szélessége 1852, tengelytávja 2450 mm. A magasságot nem adja meg a Porsche, talán a nyitható tetőre tekintettel.

A 992-es kódjelű 911-es Porsche hibridkorszakának első motorja dohog a gyűjtői kabrió farában, a 3,6 literes erőgépből elektromos turbófeltöltő hoz ki 610 Nm forgatónyomatékot. A sebességváltó a nyolcfokozatú PDK, a hibridrendszer villamos gépét a duplakuplungos sebességváltó házába integrálta a Porsche.

Az 1500 példányban gyártandó gyűjtői modell elöl 20, hátul 21 hüvelykes felnimérete, a középcsavaros kerékrögzítés és a többi műszaki paraméter sem változik a kiindulási alaphoz képest, tehát az autó helyből sportkipufogós.

Boris Apenbrink, az autó fejlesztési vezetője mesél a 911 Spirit 70-ről

Mivel az autó alapja a 911 Carrera GTS, a lassítást itt is a 911 Turbóról átvett fékrendszer végzi, amely felárért a szénszálerősítésű PCCB-re (Porsche Ceramic Composite Brake) cserélhető. Szintén a GTS öröksége a 10 milliméterrel ültetett sportfutómű és az adaptív lengéscsillapítás.

Pszichedelikus üléshuzat

Pszichedelikus projektnéven készült a Porsche 911 Spirit 70, amit jól kifejez az üléshuzat. A módosított tudatállapotra rákontráz a szinte hipnotizáló hatású üléskárpit az olívazöld fényezéshez igazodó zöld-fekete színárnyalatban.

Eredetileg a 928-ban jelent meg a Pascha-kárpitminta, rögtön 1977-ben, majd az 1984-es modellévig más autókhoz (911, 924, 944) is rendelhető volt. A szövet különlegessége a négyszögminta változásával pulzálni látszó, élőnek ható textil. A név a török basákra, pasákra utal, akik selyem- és bársonypamlagokon pihenték ki fáradalmaikat az oszmán birodalom ügyeinek intézése után.

Mivel az autó a kabrióra épül, nyitott tetővel jól érvényesül az ülések hátoldalára is megrendelhető Pascha kárpit, de ez opciós tétel. Nem annyira a jövedelmezőség javítása, inkább a vevők eltérő feltűnési igénye miatt lehet extra ez a tétel.

Az autó több részlete is választható diszkrétebb kivitelben, így a műszerfalon és az ülések középső sávján sem kötelező a változó méretű négyzetekkel megrajzolt üléskárpit, amelyet a kockás célzászló ihletett.

Akinek viszont tetszik, még a csomagteret is feldobhatja vele az autó orrában. A megfordítható, másik oldalán kosztűrő szőnyeg is lehet Pascha-mintás az orrcsomagtér aljában.

De ez még nem minden, mert volt egyszer egy ügyfél, aki a kesztyűtartó belsejét szerette volna pepita szövetborítással kibéleltetni és az ő igényére emlékezve most a teljes szérián bevonják az ülésborítás anyagával a kesztyűtartófedél belsejét a Porsche szakemberei.

Bár egyébként is flokkolnák a belsejét, de a gyáriak képesek voltak megmérni az új bevonattal a kesztyűtartófedél súlyát, hogy a csillapítottan nyíló fedél alkatrészei az eltérő súllyal is megfeleljenek a tartóssági követelményeknek és ugyanolyan finomsággal süllyedjenek le, mint eltérő szövetbéleléssel.

A műszerfalon, a kesztyűtartó felett található, aranyszínűre galvanizált plakettről olvasható lesz az autó sorszáma, a kiállított autó a 000-ik volt az 1500-ból.

Bőrkárpit még a biztosítékfedélen is

Bőrborítású a műszerfal, nemcsak az elöl ülők előtti felületen, de a zárt ajtókkal takart végein is bazaltfekete bőrbevonatot kapott olive-neo színű díszvarrással feldobva. A tervezők figyelme még arra is kiterjedt, hogy a biztosítéktábla fedelét bebőrözzék, ami különben egy műanyag ajtó volna az utas lábterének sötétjében.

A belső tér kialakítása nagy vonalakban és minden apróságban egyformán igényes. A napellenzőket a tetőkárpittal és a tetőoszlopokkal együtt a Porche Race-Tex nevű szövete borítja, ráadásul a belső tükör szárát is ugyanez a textil fedi.

Relékattogást produkál az index

12,65” maradt a digitális óracsoport képátlója, de a műszeregység sok részletében finomodott a kiindulási alaphoz képest. A zöld számokkal és a fehér mutatókkal a tervezők a 911 őséhez, minden mai Porsche ükapjához nyúltak vissza és a 356 előtt tisztelegnek.

Arra is ügyeltek a fejlesztők, hogy az indexhangot átprogramozzák, mert a Taycanból átvett, enyhén ufós hangulatú hangzás stílustörés lett volna, így az irányjelző bekapcsolásakor a klasszikus kattogást halljuk, persze nem relétől.

Egyedi vonás a kiszállófénnyel ajtónyitáskor az aszfaltra vetített – és most először animált – „Icons of Cool” felirat valamint a feketére eloxált alumíniumból készült küszöbdíszléc 911 Spirit 70 felirattal.

Negyedmillió euró, 1500 példány

2025 áprilistól rendelhető az autó, Németországban 240 000 euró az alapára. A hagyományosan rekordsúlyosságú, 27 százalékos hazai áfával ez az összeg körülbelül 106,3 millió forintnak felel meg a cikk írásakor érvényes árfolyamon, plusz a regadó.

Csak az autó mellé vásárolható meg egy exkluzív karóra, amely ugyanezt a sorszámot viseli, mint a vele összetartozó autó. A számlap pasamintás, a foszforzöld és a piros a fordulatszámmérő színeivel azonos, a titánházas karóra szíja az utastér bazaltfekete bőréből való, A zafírüveges kronográfot a Porsche sajt tulajdonában lévő manufaktúra gyártja a svájci Solothurnban.

Ahogy a limitált sorozatú Porschékkel lenni szokott, a gyártási kvóta pillanatok alatt elfogyhat és aki lemarad, az arcátlan felárakkal szembesülhet a szabadpiacon. 1500 autó nem tűnik olyan kevésnek, de ha arra gondoltok, hogy hányan akarják az első kettő mellé leparkolni a Heritage sorozat legújabb példányát magángyűjteményükbe! Ez az autó hosszabb távon befektetésnek sem utolsó.