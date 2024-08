Amióta 1974-ben először megjelent, a 911 Turbo mindig is referenciapontnak számított a Porschénál. Lehetnek nála erősebb, gyorsabb és drágább modellek, de a Turbo az Turbo – jól mutatja ezt, hogy az elnevezésen azt követően sem változtatott a gyár, hogy alap hajtáslánc-kínálatát csupa turbómotor alkotja; sőt, a Turbo elnevezést még a villamosítás korába is átmentette a márka.

Az ötvenedik évfordulóra bemutatott különkiadás ezért nem különleges technológiai megoldásokkal, hanem nosztalgikus stílusrészletekkel köszönti a fél évszázados legendát.

Az alapokat a 2019-ben bemutatott 911 Turbo S adja (ld. keretes.) Az oldalfalon látható grafika a 911 Turbo közvetlen előfutárától, az 1973-as Porsche 911 RSR Turbótól származik.

A karosszériát, az exkluzív keréktárcsákat, valamint a motorburkolat betéteit és az üzemanyag töltőnyílás fedelét Turbonite színre fényezték – ez a szín más Porsche Turbo modelleken (pl. Panamera, Taycan) mutatkozott be, de a 911 Turbón eddig még nem használta a gyár. Itt viszont még a jubileumi logóban is helyet kapott. Számos aerodinamikai elem sötétszürke színű, ami megint csak egy hagyományos 911 Turbo-szín volt. A motorburkolat rácsozatán az 1974-2024 számsor, valamint egy turbófeltöltőt ábrázoló grafika látható; az ajtók nyitásakor ugyanezt vetíti a talajra egy lámpa.

Az utastérben a korai 911 Turbo modellek ikonikus skót kockás kárpitozása a fő motívum, míg a biztonsági öv, a kezelőszervek, a díszítő öltések, valamint a kormánykereket díszítő Porsche embléma a kívül is alkalmazott Turbonite színben pompáznak. Az A-oszlopot, a napellenzőket és a tetőlemezt perforált Race-Tex technikai kárpitozás borítja, a műszerfalon analóg Porsche Design időmérő óra található.

Porsche 911 Turbo S (992) A 911 Turbo S 3,7 literes, hathengeres boxermotorja 650 lóerős csúcsteljesítményre képes, legnagyobb forgatónyomatéka 800 Nm. Ehhez 1,64 tonnás menetkész tömeg tömeg, azaz egy lóerőnek 2,52 kilogrammot kell mozgatnia. Ezt vidáman meg is teszi: az autó álló helyzetből mindössze 2,7 másodperc alatt eléri a 100 km/óra sebességet, a 0-200 km/óra sprint 8,9 másodpercet vesz igénybe. A váltó nyolcfokozatú, duplakuplungos, a hajtóerő nyomatékvektor-szabályozású, aktív nyomatékelosztású összkerékhajtáson, aktívan zárható hátsó differenciálművön keresztül jut az aszfaltra. A kipufogórendszer végcsövei feketék, a futómű 10 mm-rel ültetett, az első tengelynél emelőrendszert alkalmaz, ami segít átjutni a fekvőrendőrökön, kátyúkon. A világítás mátrix LED rendszerű, a lassulásról karbon-kerámia féktárcsák gondoskodnak.

Az alumínium küszöbbetétekbe megvilágított jubileumi logót illesztettek; ugyanez a Turbo 50 embléma a fejtámaszokon és a bal hátsó ülésen is megjelenik, akárcsak a műszerfalra illesztett, sorszámozott alumínium plaketten – mindössze 1974 darab készül ugyanis a szülinapi kiadásból, egyenként 274 ezer eurós (bő 108 millió Ft) induló áron. Ezért a pénzért egyébként nem csak az autót kapjuk meg, hanem a jogot is arra, hogy – természetesen extra pénzért – megvásároljunk egy különleges kivitelű kronográf karórát. Erről ide kattintva részletesen olvashatsz.

Nem az óra az egyetlen extra, amit az évfordulós 900 Turbóhoz kínál a Porsche. A Heritage Design csomag megrendelésével még mélyebben lemerülhetünk a múltban. Az alapot metálzöld fényezés adja, vagy választhatunk bármi egyebet is, ha ezzel nem vagyunk elégedettek – de talán mégis a zöld a legjobb, hiszen a műszerek számlapja is zöld. Így vagy úgy, a karosszériára fehér matricaszett kérhető, rajtuk a szabadon választható rajtszámmal, a Turbo 50 évfordulós logóval és a Porsche sztenderd emblémájával – ez egészben vagy részeiben is megrendelhető, nem muszáj minden elemet felhasználnia a kedves vevőnek.

Az autó orrára nem a mostani, hanem az 1964-es Porsche-logó kerül, ezüst vagy fehér színben – ugyanez az embléma díszíti a kerékagy-burkolatot, míg hátul arany színű a logó.

Az utastérben még több skót kockás szövet, és még több bőr kényeztet, a kormánykeréken az archaikus Porsche logó köszön ránk, a középkonzoli tárolórekesz fedelének bőrözésébe pedig az egész munkát megtervező és kivitelező Porsche Exclusive Manufaktur emblémáját nyomták bele.