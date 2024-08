A Porsche 50 évvel ezelőtt, az 1974-es Párizsi Autószalonon mutatta be korának leggyorsabb utcai autóját, a Porsche 911 Turbót, a stuttgarti sportkocsi 3 literes, hathengeres bokszermotorja annak idején 260 lóerőt adott le.

Ahogy a Porschénél megszokhattuk, a fél évszázados jubileumhoz limitált kiadású ünnepi modell, a 911 Turbo 50 Years érkezett, a Porsche Design pedig leszállította a hozzá illő karórát is.

Az autóhoz hasonlóan 1974 példányban készülő, elvileg csak amellé megvásárolható Chronograph 911 Turbo 50 Years a legendás sportkocsi vonásait és karakterét viszi a csuklóra.

A Porsche Design svájci, solothurni óragyártó műhelyében készülő kronográf különleges tokot kap: talán nem meglepő, hogy könnyű, de de a felületkezelésnek köszönhetően karcálló titánból készül, ám a dizájn is sajátos, a márka autóinak ülésein is használt bőrből készült szíj nem a fülek között csatlakozik, de nem is átfűzendő a keresztrudacskákon, hanem azokból folytatódik tovább, igazán sportos, légies benyomást keltve.

A zafírüveg alatt, az autó műszerfalába beépített testvérére rímelő számlapon 9 óránál feltűnik a Turbo 50 felirat, mellette pedig a turbó lapátjaira emlékeztető kis dizájn is akad.

A karóra szíve egy Porsche Design WERK 01.200 kaliber, a svájci COSC pontossági tanúsítvánnyal rendelkező automata szerkezet pedig hátulról is tartogat nézegetni valót: a kétszínű rotor a Turbo 50 Years felnijeinek formáját kapta, középen pedig még a lovacskás embléma is ott van. A hátlapon természetesen a sorozatszám is megjelenik.

A monokróm, fekete-fehér, valamint fekete-fehér-zöld-piros színkombinációban elérhető órát – ahogy feljebb is említettük – kizárólag a 911 Turbo 50 Years autó vásárlói vehetik meg – az exkluzív dobozban és plakettel érkező óra ára papíron 11 950 euró (bő 4,7 millió Ft), persze előbb ki kell adni 247 ezer eurót (bő 108 millió Ft) az ünnepi négykerekűért.