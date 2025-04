Az eredetileg repülőgép- és autóipari fejlesztésekben utazó luxemburgi Techniques d’Avant Garde, egyszerűbben TAG az 1980-as szállt be a Forma-1-be műszaki partnerként és szponzorként, 1984-től pedig a McLaren-csapat résztulajdonosa is lett.

Egy évvel később az akkora is bő évszázados múltra visszatekintő bíró svájci óragyártót, a Heuert is felvásárolták, így született meg a ma is ismert TAG Heuer, mely 1986-ban piacra is dobta az F1 névre hallgató modelljét, egy kis, trendi műanyag vagy acéltokos, kvarcszerkezetes időmérőt.

Az annak idején 136,5 dolláros alapáron (ma kb. 390 dollár, azaz 141 ezer Ft) kínált óra sokak kedvence lett, 1990-ig gyártották eredeti formájában és műszaki tartalmával.

Most, hogy a luxusmárkákat tömörítő LVMH-csoport a Forma-1 partnere, maga a TAG Heuer pedig a sportág hivatalos időmérője lett, újra nekifutnak.

A kimondottan rétegmárkának számító Kith-tel tavaly már feltámasztották az F1-et, ám most, az éppen zajló genfi Watches and Wondersen bejelentették, hogy általános kereskedelmi forgalomban, simán TAG Heuer néven is elérhetővé teszik azt.

A 38 mm-esre növelt átmérővel, acél vagy műanyag tokkal és szíjjal, modern, napelemes kvarcszerkezettel készülő széria kilenc modellből áll, három – a fekete-fehér, a sötétkék és a piros – állandó, a további hat limitált kiadás lesz. Az órákat különböző versenyhétvégékhez rendelve dobják majd piacra a 2025-ös szezon során. Az első, acéltokos- és szíjas változat a május eleji Miami Nagydíj idején válik elérhetővé.

Ez eddig mind szép és jó, a retrós, színes órák ma is sokak kedvencei lehetnének, ám a a TAG Heuernél a Forma-1 népszerűségét látva alaposan megszalad a ceruza az árcímkéknél: a különböző verziókat 1750, valamint 1850 svájci frankért (mai árfolyamon kb. 340 és 380 ezer forint), ami már a külsőre és szerkezetre is sokkal színvonalasabb belépőszintű svájci luxusórák árszínvonala.