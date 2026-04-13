Az Airbus A340-et még az 1980-as években fejlesztették, első repülését 1991-ben hajtotta végre, és a mai napig több légitársaságnál szolgál. A korszak logikája szerint a hosszú távú járatokhoz négy hajtómű számított biztos választásnak, és az Airbus ennél a gépnél is ezt az irányt követte, de volt benne egy kis csavar.

Az A340 egyik különlegessége, hogy a méretéhez és tömegéhez képest (a leghosszabb változat 75,3 méter és 147 tonna) viszonylag kisebb hajtóműveket kapott.

Ez a döntés nem volt véletlen: a kisebb hajtóművek csökkentették az össztömeget és rugalmasabb hatótávot biztosítottak. Papíron tehát teljesen logikus kompromisszumról beszélhetünk.

Komótos elemelkedés

Az interneten keringő felvételeken az A340 gyakran úgy gyorsul végig a kifutópályán, mintha sosem akarna felszállni. Sokszor gyakorlatilag a teljes pályahosszt kihasználja, mire végre elemelkedik, és még akkor is inkább „felkúszik” a levegőbe, mintsem határozottan elrugaszkodik.

Ez az a pont, ahol megszületett a pilótavicc: mintha nem is a hajtóművek emelnék fel, hanem egyszerűen elfogyna alóla a Föld.

Természetesen szó sincs erről – az A340 teljesen biztonságos és bevált típus, egyszerűen csak más karaktere van, mint a nagyobb tolóerejű, fürgébb, modernebb gépeknek.

Nem az egyetlen „lusta” gép

Az A340 nincs egyedül ezzel a jelenséggel. Több legendás repülő is hasonlóan komótosan emelkedik el.

Az amerikai légierő ikonikus bombázója, a Boeing B-52 (83 tonna) például szintén furcsán viselkedik felszálláskor. A speciális futómű-kialakítása nem emeli fel látványosan az orrát, hanem egyszerűen kivárja, amíg elegendő felhajtóerő keletkezik, és magától elemelkedik.

A világ egykori legnagyobb repülőgépe, az Antonov An-225 Mrija is inkább látványos erődemonstrációt tartott felszálláskor, mintsem elegáns manővereket. A hatalmas tömeg (285 tonna) miatt hosszú gyorsulás kellett, de a hat hajtómű és az óriási szárnyfelület végül mindig tette a dolgát.

Ezek azok a gépek, amelyeknél látványosan érződik, hogy a fizika törvényei bizony kőkeményen dolgoznak, nem kell semmilyen show-műsor.